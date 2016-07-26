2021施政報告｜基建｜新界研建5鐵路 跨境路線一地兩檢

最新提出的「北部都會區」概念，面積接近3萬公頃、佔地超過四分之一個香港。施政報告率先提出，將以5個新鐵路項目作為都會區內的主要公共運輸骨幹，帶動區內發展，當中3個項目會研究跨境走線，分別連接深圳的羅湖、前海和新皇崗口岸。其餘新的建議服務範圍包括香園圍、文錦渡和皇后山等，以及在東鐵綫現有的上水站至羅湖站之間，新增一個非過境車站。

施政報告提出的《北部都會區發展策略》，包括5項新鐵路基建的建議，希望藉此帶動都會區的整合和擴容工作。3條跨境鐵路項目，包括探討把現有東鐵綫伸延至深圳羅湖，將現有羅湖站移至深圳，並在深圳境內設立「一地兩檢」口岸。此外，研究亦包括在現有的上水站和羅湖站之間，增設一個非過境車站，以釋放羅湖、文錦渡和上水北一帶的發展潛力。

規劃中的北環綫連接古洞站及錦上路站，施政報告建議在北環綫新田站及古洞站之間新增一條支線，經洲頭、港深創科園往深圳新皇崗口岸。同時，報告提出北環綫由古洞站向東延伸的非過境部分，在接駁羅湖南、文錦渡及香園圍一帶後，再南下經打鼓嶺、皇后山往粉嶺安樂村，乘客日後可經行人系統接駁東鐵綫粉嶺站。

餘下的跨境項目，是早前已曝光的港深西部鐵路項目，連接洪水橋、厦村新發展區、流浮山及深圳前海合作區。政府消息指，兩地政府仍在討論造價及走線。為帶動流浮山發展，施政報告同時建議探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性。

港鐵歡迎施政報告提出的本地及跨境鐵路網絡發展計劃，主席歐陽伯權指有助便利人流往來，對推動本港城市發展相當重要，將全力配合當局的研究工作。



議員倡邀深圳助起鐵路

民建聯立法會議員劉國勳表示，面對「北部都會區」的龐大人口壓力，建議政府應及早規劃一條新的「南北鐵路」連接市區，令大型運輸基建的規劃能配合甚或預留容量。他又提到，興建鐵路工程時應考慮如何與深圳方面協商，甚至可邀請深圳方面南下興建鐵路，在港鐵之外引入競爭。



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