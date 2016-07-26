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2021施政報告｜房屋｜未來10年建33萬公屋 政府用新採購應對
1 小時前
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施政報告公屋土地共享地皮大坑西新邨寮屋區西環邨馬頭圍邨過渡屋劏房
2021施政報告｜房屋｜未來10年建33萬公屋 政府用新採購應對
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當局正檢視重建樓齡約60年的西環邨。(林俊源攝)

全城關注房屋供應有何新猷，特首林鄭月娥昨發表施政報告時強調，未來10年已覓約350公頃土地，可建33萬個公營房屋單位，比去年公布的估算略多1.4萬，足以滿足30.1萬公營房屋的需求；冀釋放新界土地的土地共享先導計劃，發展局正處理3宗涉23公頃私人地，料可建逾1.2萬個公營房屋單位。政府消息指，為應付今後5年近25萬建屋量，正研究於設計階段就外判予承建商負責，惟部分地質複雜的地皮，或仍須由當局負責前期程序，以確保質素及效率。

根據施政報告，當局爭取於未來10年準備約170公頃土地，透過賣地及鐵路物業招標興建約10萬個私人住宅單位；政府積極推動大坑西邨重建項目，落成後可提供1,300個重置現有租戶的單位，以及2,000個由市建局發展的「港人首置」單位。茶果嶺、牛池灣及竹園聯合村3個寮屋區重建項目，當局將公營房屋量增約四成至8,700個單位，最快2029年入伙。

林鄭月娥指，基於公屋資源分配須公平，故不會重推「租者置其屋」，而大量舊屋邨將重建，現時正檢視重建樓齡約60年的西環邨及馬頭圍邨。政府消息表示，兩個舊屋邨現時分別有600及2,000個單位，重建後可增加至1,100及4,000個，料西環邨居民可重置於附近的加惠民道；馬頭圍邨料須分期重建，第一期居民料可於2027至28年遷入附近的土瓜灣道。

至於基層市民最關切的過渡房屋，政府消息預期2023年可落成原訂1.5萬個單位，政府將增撥33億元再資助5,000個過渡單位，現時已獲多個土地擁有人參與，涉約5至6個項目，主要集中屯門、元朗、古洞，佔地最大的項目可建約千個單位，而位處市區相對較細的地則約200個單位。

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大坑西新邨重建後，可提供3,300個單位。(資料圖片)

基層憂居住期太短

施政報告透露，未來10年將可興建約33萬個公屋單位。但有居於劏房10年、輪候公屋逾3年的張先生批評，有關建屋數字「都係講返以前講嘅嘢」，又指自己已輪候公屋3年，考慮申請過渡房屋，惟坦言擔心2年居住期限到「都未排到公屋」，屆時又要再住劏房。

關注基層住屋聯席回應指，未來5年公屋供應未見改善，雖然樂見政府增設5,000個過渡房屋，但現時仍有租住期限，望政府可「拆牆鬆綁」放寬期限，以配合公屋落成周期。
 

2021施政報告｜房屋｜未來10年建33萬公屋 政府用新採購應對

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/2021施政報告｜房屋｜未來10年建33萬公屋-政府用新採購應對-287718
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