2021施政報告｜房屋｜未來10年建33萬公屋 政府用新採購應對

全城關注房屋供應有何新猷，特首林鄭月娥昨發表施政報告時強調，未來10年已覓約350公頃土地，可建33萬個公營房屋單位，比去年公布的估算略多1.4萬，足以滿足30.1萬公營房屋的需求；冀釋放新界土地的土地共享先導計劃，發展局正處理3宗涉23公頃私人地，料可建逾1.2萬個公營房屋單位。政府消息指，為應付今後5年近25萬建屋量，正研究於設計階段就外判予承建商負責，惟部分地質複雜的地皮，或仍須由當局負責前期程序，以確保質素及效率。

根據施政報告，當局爭取於未來10年準備約170公頃土地，透過賣地及鐵路物業招標興建約10萬個私人住宅單位；政府積極推動大坑西邨重建項目，落成後可提供1,300個重置現有租戶的單位，以及2,000個由市建局發展的「港人首置」單位。茶果嶺、牛池灣及竹園聯合村3個寮屋區重建項目，當局將公營房屋量增約四成至8,700個單位，最快2029年入伙。

林鄭月娥指，基於公屋資源分配須公平，故不會重推「租者置其屋」，而大量舊屋邨將重建，現時正檢視重建樓齡約60年的西環邨及馬頭圍邨。政府消息表示，兩個舊屋邨現時分別有600及2,000個單位，重建後可增加至1,100及4,000個，料西環邨居民可重置於附近的加惠民道；馬頭圍邨料須分期重建，第一期居民料可於2027至28年遷入附近的土瓜灣道。

至於基層市民最關切的過渡房屋，政府消息預期2023年可落成原訂1.5萬個單位，政府將增撥33億元再資助5,000個過渡單位，現時已獲多個土地擁有人參與，涉約5至6個項目，主要集中屯門、元朗、古洞，佔地最大的項目可建約千個單位，而位處市區相對較細的地則約200個單位。

基層憂居住期太短

施政報告透露，未來10年將可興建約33萬個公屋單位。但有居於劏房10年、輪候公屋逾3年的張先生批評，有關建屋數字「都係講返以前講嘅嘢」，又指自己已輪候公屋3年，考慮申請過渡房屋，惟坦言擔心2年居住期限到「都未排到公屋」，屆時又要再住劏房。

關注基層住屋聯席回應指，未來5年公屋供應未見改善，雖然樂見政府增設5,000個過渡房屋，但現時仍有租住期限，望政府可「拆牆鬆綁」放寬期限，以配合公屋落成周期。



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