2021施政報告｜環保署將代食環收垃圾

立法會已通過都市固體廢物收費條例，當局將開展落實收費的籌備工作，亦包括加強回收資源。特首林鄭月娥指，將進一步推動建設下游轉廢為能、轉廢為材設施，逐步擺脫依賴堆填區；為產生更大協同效應，已要求環保署接手食環署管理垃圾收集站和家居垃圾收集服務，一條龍結合收集廢物、回收、運送及處理；食環署會繼續處理街道清潔及收集街道垃圾桶。消息指，兩部門會交接人手及設施安排，又會研究較大設施能否更新，在站內處理分類回收。

加強社區回收支援亦包括2022年擴大「入樽機」先導計劃，由現時60部增至120部，回收更多塑膠飲料瓶、擴大廚餘及廢塑膠回收服務範圍及對象。施政報告又提出「淨零發電」，包括中期目標2035年或之前停用煤作日常發電，又會加強建築物能源效益和節能等。在「綠色出行」，政府計劃推動電動及新能源公共交通工具和商用車發展，包括試驗氫能巴士及電動的士。

2021施政報告｜環保署將代食環收垃圾