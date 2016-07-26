2021施政報告｜經濟發展｜延展覽業資助至下年底 版權條例修訂下月諮詢

新一份《施政報告》提及，計劃重啟自2011年起，兩度未能獲立法會通過、俗稱「網絡23條」的《版權條例》修訂工作。商務及經濟發展局長邱騰華透露，公眾諮詢將於下月展開，修例將會以《2014年版權(修訂)條例草案》作起點，包括當中羅列具體豁免行為，例如二次創作、戲仿等，讓公眾發表意見。他重申條例落後，目前是適當時機重啟工作。



邱騰華出席《施政報告》相關政策記者會時，提到版權條例早於10年前已「必須更新」，隨科技改變以及國際間侵權情況愈來愈熾熱，現行法例不足保障創作者，加上要配合「十四五規劃」成為知識產權貿易中心等，修例有必要。他續指，在目前行政立法關係改善，立法會有空間和能力進行修例相關工作；強調將會平衡版權保護及創作自由，形容今次修例不會像「鐵板一塊」般只考慮一種方案。

施政報告倡議成立「文化體育及旅遊局」，邱騰華表示，本港正面對機遇和挑戰，當局檢視政制與時並進可行性合理，以令運作更有效，「唔存在邊個局拎多拎少等如輸贏」。有傳媒則關注港台編採流程，以及施政報告要求港台增加市民對「一國兩制」認識和培養國民身份認同，邱指港台有參考外國及本地傳媒機構指引，相信有幫助。



延長會議展覽業資助計劃半年

另外，邱騰華指，展覽業是重要全球經貿活動，政府將延長會議展覽業資助計劃有效期六個月，至明年12月31日，幫助業界度過「冬天」。凡於2015年至2021年間最少5年於會展或亞博舉辦展覽，有關私人主辦機構均可於今年11月30日或以前，透過場地管理公司向政府申請一筆過即時支援款項，金額為有關展覽每年平均場租的20%，以100萬元為限。

出席同一記者會的財經及庫務局長許正宇則重申，不會強制推行強積金一筆過領取款項轉化成年金，並就研究強積金投資內地發行政府及政策性銀行債券，將來投資範圍及細節會與積金局商討。



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