2021施政報告｜體育｜助增一倍退役運動員轉型 倡設文化體育及旅遊局

港隊運動員在東京奧運及殘疾人奧運會取得佳績，社會更關注保障運動員。特首林鄭月娥昨指，港隊成績有目共睹，令人鼓舞，在施政報告提出多項針對體育發展及照顧運動員生計的政策，包括在石澳建水上運動中心、計劃擴大「退役運動員轉型計劃」，目標5年內讓多一倍退役運動員參加。



林鄭月娥指，運動員成功並非偶然，除他們自身努力和各方支持，政府政策導向及資源投入不可或缺，將研究進一步推展本港體育事業、精英化、盛事化和普及化，也向專業化和產業化發展。硬件支持方面，包括早前已公布加快興建體院新設施大樓，在立法會撥款配合下可爭取在2024年中完成工程。在配合「躍動港島南」規劃下，計劃把已修復的石澳石礦場，設計、建造和營運供市民享用的水上運動中心，當中包括體院提供專屬滑浪風帆精英運動訓練設施，料明年第一季可批出合約，5年內全面投入運作。

在資源支援上，包括早前公布與賽馬會慈善信託基金共同斥資設立3億元基金，透過科學研究、改良裝備等提升運動員表現。當局亦計劃擴展「退役運動員轉型計劃」，目標5年內把參與計劃的退役運動員人數由現時約70名，增加一倍至140名，讓運動員退役後更多轉型機會。計劃讓退役運動員受聘於合資格學校和體育機構，政府消息指，目前計劃中參加退役運動員八成受聘於學校，亦有退役殘疾運動員受聘於體育總會，他們的薪金約為2萬至2.4萬元，由政府全額資助，目前計劃每年涉開支約數百萬元，即將逐步提升至4,000萬元。

粵港澳三地將承辦2025年第15屆全運會，林鄭月娥表示會全力以赴，與中央及各地政府緊密合作。政府消息指，承辦項目考慮因素包括市民興趣及該項運動競爭力，舉例奧運曾奪獎牌項目如劍擊、單車等，惟仍有待四方討論；並指全運會以簡約、安全和精彩等為目標，應該不會特意興建新設施，而將落成的啟德體育園可兼顧多種用途，應足以應付。

就運動員待遇方面，港協暨奧委會副會長霍啟剛指，薪金與成績掛鈎等安排值得討論，但當局可先循商界支援運動員退稅、增設獎學金等入手。



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