Am730
Am730
Am730
Am730
News
2021施政報告｜體育｜助增一倍退役運動員轉型 倡設文化體育及旅遊局
1 小時前
#Hashtags
施政報告體育運動員退役全運會林鄭月娥啟德體育園體院躍動港島南
2021施政報告｜體育｜助增一倍退役運動員轉型 倡設文化體育及旅遊局
news-images
啟德體育園料2023年啟用。(資料圖片)

港隊運動員在東京奧運及殘疾人奧運會取得佳績，社會更關注保障運動員。特首林鄭月娥昨指，港隊成績有目共睹，令人鼓舞，在施政報告提出多項針對體育發展及照顧運動員生計的政策，包括在石澳建水上運動中心、計劃擴大「退役運動員轉型計劃」，目標5年內讓多一倍退役運動員參加。
 

林鄭月娥指，運動員成功並非偶然，除他們自身努力和各方支持，政府政策導向及資源投入不可或缺，將研究進一步推展本港體育事業、精英化、盛事化和普及化，也向專業化和產業化發展。硬件支持方面，包括早前已公布加快興建體院新設施大樓，在立法會撥款配合下可爭取在2024年中完成工程。在配合「躍動港島南」規劃下，計劃把已修復的石澳石礦場，設計、建造和營運供市民享用的水上運動中心，當中包括體院提供專屬滑浪風帆精英運動訓練設施，料明年第一季可批出合約，5年內全面投入運作。

在資源支援上，包括早前公布與賽馬會慈善信託基金共同斥資設立3億元基金，透過科學研究、改良裝備等提升運動員表現。當局亦計劃擴展「退役運動員轉型計劃」，目標5年內把參與計劃的退役運動員人數由現時約70名，增加一倍至140名，讓運動員退役後更多轉型機會。計劃讓退役運動員受聘於合資格學校和體育機構，政府消息指，目前計劃中參加退役運動員八成受聘於學校，亦有退役殘疾運動員受聘於體育總會，他們的薪金約為2萬至2.4萬元，由政府全額資助，目前計劃每年涉開支約數百萬元，即將逐步提升至4,000萬元。

粵港澳三地將承辦2025年第15屆全運會，林鄭月娥表示會全力以赴，與中央及各地政府緊密合作。政府消息指，承辦項目考慮因素包括市民興趣及該項運動競爭力，舉例奧運曾奪獎牌項目如劍擊、單車等，惟仍有待四方討論；並指全運會以簡約、安全和精彩等為目標，應該不會特意興建新設施，而將落成的啟德體育園可兼顧多種用途，應足以應付。

就運動員待遇方面，港協暨奧委會副會長霍啟剛指，薪金與成績掛鈎等安排值得討論，但當局可先循商界支援運動員退稅、增設獎學金等入手。
 

2021施政報告｜體育｜助增一倍退役運動員轉型 倡設文化體育及旅遊局

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/2021施政報告｜體育｜助增一倍退役運動員轉型-倡設文化體育及旅遊局-287729
#Hashtags
施政報告體育運動員退役全運會林鄭月娥啟德體育園體院躍動港島南
Am730

2021施政報告｜市民可直接睇物理治療

2021施政報告｜環保署將代食環收垃圾

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
2021施政報告｜市民可直接睇物理治療
Am730
Am730
2021施政報告｜環保署將代食環收垃圾
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多