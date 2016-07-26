2021施政報告｜20年建北部都會區 鐵路貫通港深 人口250萬

特首林鄭月娥昨發表本屆政府最後一份《施政報告》，設有篇幅長達168頁的《副篇》，總結任內約900項政策措施實施情況，亦涉獵多個政黨關注的議題，包括免檢通關研究、力推《基本法》23條的立法工作、研究政府決策局重組等。至於社會各界均關注非常的土地、房屋政策，林鄭除重申已覓得未來10年興建33萬個公營房屋單位的土地，亦以「北部都會區」為願景發展新界北，當中包括發展5個新鐵路項目，以打通區內及與內地的交通基建連繫，並有4個拓展房屋用地的計劃，全區總人口將達250萬。對有指這份報告為競逐連任的政綱，林鄭月娥則指與是否想連任無關。

昨出席記者會及電視論壇時，林鄭月娥多次重申這份施政報告與是否想連任無關，僅指部分議題為不能迴避的事，身為負責任的人，不會因為任期即將結束便「放軟手腳」。至於有聲音質疑，面積涉300平方公里的「北部都會區」，成本或逾萬億元，政府財政未能支持；林鄭月娥指，可將北部都會區(下稱北都)作願景看待，而且不可能開發土地上蝕本，最多只影響現金流，亦可靠發債解決，若因現在有赤字就不做，「我會形容係不負責任」。



可額外開發600公頃土地

施政報告指，北都囊括北區及元朗區，分別包括古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南、新田/落馬洲、文錦渡及新界北新市鎮，北都擁有7個跨境陸路口岸。

政府就北都編製《北部都會區發展策略》報告書，是首份由港府編製跨越港深兩地行政界線的策略及綱領，並以「雙城三圈」(三圈：深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈、大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈)為空間格局(詳見A6)，已充分考慮中央政府的「十四五規劃」。北都亦會以5條鐵路作運輸系統的主要骨幹，是為「運輸基建先行」的發展概念，當中有3線貫穿深港兩地(詳見A4)。

發展北都，預料可額外開拓約600公頃土地，擬開拓房屋用地的地區，包括洪水橋/厦村、流浮山至白泥、古洞北新發展區至馬草壟，以及羅湖/文錦渡一帶；合共興建16.5萬至18.6萬個住宅單位，整合現有單位及發展項目，整個北都發展完成後可合共提供90.5萬至92.6萬個單位，容納250萬人居住。

林鄭月娥指，政府將逐步收回佔地數百公頃、私人擁有的魚塘及濕地，冀透過更佳管理，提升包括濕地公園、米埔在內的2,000公頃保育用地；亦會考慮設立副司長職位，主理北都、明日大嶼等大型發展。

北部都會區料20年基本建成

負責撰寫報告書的創新辦港深合作策略規劃顧問凌嘉勤指，以洪水橋發展區為例，東面為住宅地，西面則是經濟用地，主要開拓創科、物流、大規模機器儲存等。他指，亦可以透過深港雙城合作，將過境設施搬去深圳，鮮活食品可經香園圍直達香港各區，屆時改劃文錦渡管制站、上水華山一帶作住宅用途，料可額外興建逾5萬個住宅單位，整個羅湖/文錦渡區可提供7.5萬至8萬個單位；預計用20年基本建成北都，暫未有具體時間表。

報告書提到，港深創科園與新田/落馬洲一帶，將會擴展及提升為一個完整的香港矽谷——新田科技城，佔地約1,100公頃、總樓面面積相當16.5個香港科學園，保育及發展用地各佔一半。凌嘉勤表示，收回的濕地大部分用作保育，惟亦會用作發展，例如科技城就有70公頃屬三寶樹濕地保育公園的漁塘及鄉郊用地。他又指，科技城會較多工廠，初步定位類似科學園專注硬件。



《北部都會區發展》

策略總結

新開拓用地─600公頃

新增住宅單位─16.5萬至18.6萬個 (相等於約13至14.5個太古城)

新增職位─約6.6萬至6.8萬個創科產業職位

保育生態用地─2,000公頃

預計都會區人口─250萬人

智庫憂政府未能承擔北都造價

北都布局之大，有人歡喜有人愁。團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺認為，北都的規劃與基金會倡議，大規模城鎮化的意見一致，並認為新界北的房屋地積比，應與港九的7.5倍甚至更高的地積比「睇齊」。本土研究社成員陳劍青則表示，北都的發展規模遠超明日大嶼，憂慮造價並非政府財政能夠負擔，或導致其他民生、中短期的土地發展受到阻礙。他又質疑，北都發展涉濕地及濕地緩衝區，惟施政報告未提及閒置丁地、棕地等，冀政府可先收回相關土地發展。



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