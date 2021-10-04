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2021施政報告｜23條立法料下屆立法會期完成
1 小時前
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23條立法國安法國家安全反恐煽動罪
2021施政報告｜23條立法料下屆立法會期完成
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《基本法》23條立法有助保障國家安全。(資料圖片)

施政報告提到要做到全面保障國家安全，政府正積極推展《基本法》23條本地立法工作，保安局長正參考國安法執行經驗和法庭判刑等，制定務實有效的方案及條文。特首林鄭月娥強調，政府今次將做好宣傳講解工作，「不再讓反中亂港分子有機可乘、蠱惑人心」。她又表示，基本法第23條立法是憲制責任，不應再迴避第23條立法工作，當局會在下一屆立法會會期完成立法。

政府消息指，當局目前正研究23條當中列明需要立法的罪行，包括現行《港區國安法》涵蓋的罪行有否漏洞。由於涉及國家安全，有需要亦會諮詢中央意見。而當局向立法會提交草案前，亦會展開公眾諮詢，諮詢形式待定。

林鄭又說當局會檢視或激活現有法例，確保執行部門有法可用，例如反恐及煽動罪，亦會研究制定新法例，以打擊假新聞及保障網絡安全，研究方向包括記者發牌制、要求關鍵基礎設施，例如電力及鐵路公司，制定合資格的網絡安全系統，以防遭受攻擊，並交由政務司長會統籌有關工作。

2021施政報告｜23條立法料下屆立法會期完成

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/2021施政報告｜23條立法料下屆立法會期完成-287726
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