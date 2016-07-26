2022旅發局首辦除夕倒數演唱會 MIRROR助陣 實名抽3000門票 入場須打齊針

經歷反修例運動及新冠病毒疫情，闊別2年的香港旅遊發展局實體倒數活動即將復辦！除夕煙花雖繼續落空，但今年將首次以跨年演唱會形式，於西九文化區藝術公園舉辦戶外倒數活動，演出的包括人氣組合MIRROR、歌手許廷鏗、江海迦、李幸倪及香港管弦樂團等。旅發局將以抽獎形式送出3,000張演唱會門票，想現場睇show亦必須完成接種新冠疫苗，並於11月15日至24日在網站以實名登記，未能抽中的市民則可觀看直播。

旅發局首辦的「香港跨年倒數演唱會」，選址西九文化區西面近故宮博物館的藝術公園作戶外演出，由除夕晚10時至翌日2022年元旦凌晨0時30分。局方表示，今年經費為1,700萬元，較2018年煙花匯演倒數活動多100萬元，強調今次形式不同，難作比較。過往除夕活動倒數計時會於會展外牆顯示，今年則移師本周五(12日)開幕的西九M+視覺文化博物館，由除夕當晚下午6時起，M+外牆LED燈大螢幕將由2021年最後6小時開始計時，到午夜最後10秒一同供市民倒數迎2022年。

今次倒數演唱會參與的歌手及組合，當中包括近期熱爆的男團組合MIRROR全員12人、江海迦(AGA)、許廷鏗、李幸倪(Gin Lee)等，聯同在2019年成為亞洲首個獲英國《留聲機》年度管弦樂團大獎的香港管弦樂團演出，嘉賓陣容料可吸引年輕人參與。旅發局總幹事程鼎一表示，有信心在防疫及公共衛生的大前提下，舉辦一場盛大的跨年倒數演唱會，向全球展示香港踏入新一年的熱鬧氣氛。

實名制登記抽獎防「黃牛」

演唱會共設3,580個座位，旅發局指門票費用全免，扣除預留予合作夥伴、嘉賓及傳媒的席位後，將以抽獎形式送出3,000張門票，中獎名額為1,500個，每人最多可獲2張門票。為阻止「黃牛黨」炒賣門票，演唱會將採用實名制，所有觀眾，包括登記人及同行者，均須以姓名及身份證號碼登記。每人只可登記一次，不可重複參加抽獎，登記者不可再登記為同行者，同行者亦不可再成為登記者。中獎後須一同親自攜同有關證明領取門票及入場，所有門票一概不得轉讓，沒人領取的門票將安排候補名單上的登記者領取。



入場者十二月十三日前須打齊針

年滿18歲的市民(同行者最細12歲)可由本月15日至24日下午5:30進入網址(https://nycdconcert.discoverhongkong.com)登記，得獎結果下月3日公布。旅發局呼籲市民毋須急於首日進行登記，抽獎結果會附有座位編號，能否取得前排門票，全靠彩數。市民亦可透過ViuTV 99台及旅發局網頁等觀看直播。

另外，跨年演唱會同時須遵守防疫措施，所有現場觀眾須於12月13日或以前在港完成接種疫苗，年滿18歲要接種兩針，12至17歲最少接種1針。入場者須用「安心出行」，場內每6個位會相隔1.5米。

2022旅發局首辦除夕倒數演唱會 MIRROR助陣 實名抽3000門票 入場須打齊針