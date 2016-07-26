2022杭州亞運｜王者榮耀、街頭霸王等8遊戲成電競獎牌項目

亞洲奧林匹克理事會今日在網站宣布，2022年杭州亞運會8個電競獎牌項目，分別是《王者榮耀》(亞運會版)、《爐石戰記》、《夢三國2》、《Dota2》、《FIFA》、《和平精英》(亞運會版)、《英雄聯盟》及《街頭霸王5》，總部位於香港的亞洲電子體育聯合會獲委任為杭州亞運電競賽事技術代表，負責資格賽及運作與管理在杭州的電競賽事。

內媒分析各遊戲入選原因

2022年9月10至25日在中國杭州舉行的第十九屆亞運會，是首屆將電競列為正式項目並計入獎牌榜的亞運會。對於今次競賽名單，上海「澎湃新聞」分析，《王者榮耀》、《爐石戰記》和《英雄聯盟》曾在2018年印尼雅加達亞運會作表演賽，再度入選並不令人意外。

報道指，《英雄聯盟》一直被認為是電競領域競技層面的「天花板」，每年的英雄聯盟世界大賽都象徵著最高水平的電競賽事，「在電競參與大型綜合性體育盛會的進程中，英雄聯盟舍我其誰」。

若說《英雄聯盟》是電腦網遊「第一」《王者榮耀》就是手遊電競「金字塔尖」，在中國國內已經「全民化」，海外版亦在亞洲具相當影響力，故在中國本土舉行的首屆亞運會，《王者榮耀》無論如何都會佔據一席之地。

《爐石戰記》則是卡牌類電競的強者，亞運會要覆蓋更多類型的項目，《爐石戰記》就具備代表卡牌類電競亮相的資格。

FIFA是電競與體育最好的橋樑

至於《FIFA》，報道認為，作為體育類電競，註定會受到亞運會的青睞，因為在電競和大型體育賽事互相擁抱的過程中，體育類電競是最好的橋樑。《Dota2》則與《英雄聯盟》非常相似，每年的國際邀請賽都頂著電競領域最高獎金的光環，競技層面上亦絕對「硬核」。

和平精英改良成技能考核項目

報道又引述消息指，《和平精英》亞運會版將會改良成兼顧跳傘、越野、射擊等多種技能考核的項目，其中掀起模擬真實殺戮爭議的射擊，不會針對具體人物角色，某程度上變得像傳統體育賽事中的「三項鐵人」或者軍運會中的「軍事五項」。

街頭霸王入選 靠的是情懷？

擁有30多年歷史的《街頭霸王》入選就令一些人感到錯愕，但報道認為，《街霸》代表了很多人的青春，「從亞運會的角度，第一次將電競列為正式比賽項目，不但要考慮一個電競項目的競技屬性，也要兼顧玩家的情懷」。報道最後指出，由杭州一家科技公司2009年推出的《夢三國》，知名度上與上述遊戲都有一定差距，「能夠突圍成功恐怕無法回避本土化的概念」。

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