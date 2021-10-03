21周出世美國男B首慶祝生日 成全球生存下來最早產嬰

美國阿拉巴馬男嬰Curtis Zy-Keith Means去年7月5日出生，當時他媽媽懷孕僅進入21周1天，才5個多月，孖生妹妹則夭折。早產嬰兒的存活率少於1%，Means出生時僅重14.8安士(不足1磅)，醫生擔心他不能活下來，但經過待在醫院深切治療部275天的治療，他打破定律，健康地成長，並在本月初首慶祝足月的1歲生日。健力士世界紀錄大全已於本月，確認他是全球生存下來的最早產嬰兒。

22周前出生很少生存下來

懷孕24周出生的嬰兒僅約一半能生存，22周前出生更是罕見活得長，而「足月嬰」是指懷孕約40周，在37周前出生都被視為早產。早產嬰兒通常很細小和有肺部問題，因那是胎兒最後發展的重要器官，他們生下來後也常有腸臟、聽力、視力或牙齒問題。Means的孖生妹妹C'Asya出生一天後便死亡，其母向健力士世界紀錄大全稱，醫護人員說他們通常不會治療那麼早產的嬰兒。Means卻奇蹟地對治療有良好反應，慢慢地長大和變強壯。

醫生：他想生存下來

主診醫生Brian Sims說：「他(Means)初時對氧氣有反應、心跳開始增加，維生指數也增加……他給予我們很多積極回應……他想生存下來。」Sims指，Means初時需很多呼吸協助，以及心臟和肺部的藥物治療，以讓他生存。過了數周後，他們可以減少這些支援。當這名小鬥士3個月大時，醫生終可拔除呼吸機，對他們來說是重要一刻。在今年4月6日，Means終於夠強壯可以出院。他7月已經1歲大，並在本月慶祝他以足月出生計的1歲生日。母親說，Means現時很好動，她早已感疲累，但為他戰勝難關感到驕傲。

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