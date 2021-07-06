21歲女大學生懷疑曖昧對象是騙子 意外發現......

英國21歲女大學生Esther懷疑她在網路交往1年的曖昧對象Theo是騙子，最後竟意外發現對方是奈及利亞王子！

Esther對Theo情有獨鍾，他們有相似的背景，都來自奈及利亞同一個部落，目前也住在英國。Esther和Theo一日會聊天數次，Theo總是向Esther發送早安或晚安訊息。Esther覺得對方很甜很體貼，認為對方是她要尋覓的人。不過他們從來沒用視訊通話，也沒實際見過面。Theo說他在奈及利亞出差，所以沒法碰面，也他不接Esther主動打來的電話。

對女方認真 礙於王子身分才有所隱瞞

因為提奧種種可疑行跡，Esther開始懷疑對方是騙子，不過最後峰迴路轉地， Esther發現Theo沒說謊，只是隱瞞他王子的身分。Theo的真名是Michael，他說「Theo」其實是他的Middle name，對於還不很了解的人，他都會告訴對方Theo這個名字，但如果很熟了，他就會說出他的名字是Michael。

Theo拒絕視訊通話的原因是因為他要管理3個不同企業，分身乏術，就算只是數分鐘的視訊通話都很難進行。Theo還說自己對Esther是認真的，但礙於王子的身分才會對她有所隱瞞：「以前曾經歷不順利的感情，這次希望Esther多了解我。」