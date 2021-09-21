21歲男涉用紅磡商舖毒品倉 警方檢1.32億元懷疑冰毒

警方紅磡破200公斤懷疑冰毒，估計市值約1.32億元，屬今年檢獲最大宗懷疑冰毒案。被捕男子涉嫌「販運危險藥物」，明日在九龍城裁判法院提堂。警方正調查毒品來源，相信未有流入市場。

警方上周五(24日)紅磡區一商場，一名21歲男子剛離開一個店舖，警方在其身上即時搜出約10克重冰毒，搜查店舖後再撿獲200個用茶葉袋作掩飾、合共約200公斤懷疑冰毒，毒品調查科警司陳江明昨交代案情指，過往販毒集團都是尋找工廠大廈或偏遠村屋作為毒品倉庫，今次選擇商場舖位較為罕見，認為販毒集團是借此減低執法人員懷疑。店舖所在商場人流一般，舖位的玻璃被人用反光紙遮蓋，搜查時發現，店內有網絡監察儀器，估計販毒集團減低被捕風險。舖位剛於9月租出，相信有關倉庫並未有毒品流出市面。警方會調查業主，以了解租舖時是否知道內情。

陳江明指，被捕男子報稱待應，相信因負債和金錢利誘參與販毒。警方今年首8個月共錄得2287宗涉及毒品案件，比去年同期升48.6%，其中有420多名被捕疑犯屬21歲以下，較去年同期升四成八。