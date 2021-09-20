21歲男涉紅磡商舖做毒品倉 警方檢1.32億元懷疑冰毒

警方上周五(24日)在紅磡區一商場，拘捕一名剛離開一店舖的21歲男子，並在其身上搜出約10克重懷疑冰毒，搜查店舖後再撿獲200個用茶葉袋作掩飾、合共約200公斤懷疑冰毒，估計市值約1.32億元，屬今年檢獲最大宗懷疑冰毒案。被捕男子涉嫌販運危險藥物，今日在九龍城裁判法院提堂。



毒品調查科警司陳江明昨交代案情指，過往販毒集團多尋找工廠大廈或偏遠村屋作毒品倉庫，今次選擇商場舖位較罕見，認為販毒集團是藉此減低執法人員懷疑。而店舖所在商場人流一般，舖位的玻璃被人用反光紙遮蓋，搜查時發現，店內有網絡監察儀器，估計販毒集團用以減低被捕風險。舖位於本月租出，相信有關倉庫的毒品未有流出市面。警方會調查業主，以了解租舖時是否知情，以及調查毒品來源。

陳江明指，被捕男子報稱侍應，疑因負債和金錢利誘參與販毒。警方今年首8個月錄得2,287宗涉及毒品案件，按年升48.6%，其中有420多名被捕疑犯屬21歲以下，較去年同期升四成八。

21歲男涉紅磡商舖做毒品倉 警方檢1.32億元懷疑冰毒