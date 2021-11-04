22年新高｜公屋平均輪候升至5.9年 房委會委員料明年破六

公屋平均輪候時間升至5.9年，是自1999年3月底以來的新高。有房委會委員料公屋輪候時間未來有機會去到6年或更長時間，促請政府增加過渡房屋以及引入新建築方法，紓緩住屋壓力。

房屋署最新數字顯示，截至9月底一般申請者約有15.37萬宗，平均輪候時間為5.9年；長者一人申請者逾10萬宗，平均輪候時間為3.8年，兩者均較上一季上升了0.1年。另有十萬宗非長者一人申請。房委會指，平均輪候時間上升是因當中不少獲得編配的申請者輪候已久；在今年第三季獲編配入住公屋的一般申請約2,800宗，獲編配的長者一人申請約270宗。

身兼房委會委員的公屋聯會總幹事招國偉指，輪候時間延長是預料之內，近5年的公屋供應，年均1.4萬個單位，公屋輪候時間未來有機會去到6年或更長時間；料要到2026年或之後，才可能縮短。他指短期政府可加快改裝校舍、舊私人樓宇和工廈等作過渡房屋，長遠要加建公屋才可疏導或縮減輪候人龍。

另一房委會委員、立法會議員柯創盛對正輪候的基層家庭及長者處境感憂心，指未來5年的公屋供應難望達標，政府應增加短期的支援，包括促成更多過渡房屋的供應；將俗稱「N無津貼」恆常化讓未能受惠「現金津貼」者亦可受惠。此外，房委會亦應研究在公屋工程引入「組裝合成」建築法。

團結香港基金土地及房屋研究員梁躍昊指出，公營房屋落成數字仍然落後於政府的供應目標。若情況不變，一般申請者的平均輪候時間預期將會在明年突破6年。根據政府已公布的未來5年公營房屋建屋量，預計合共約11萬個單位。基金會分析指若扭轉平均輪候時間的升勢，未來5年需要最少20萬個公營房屋單位；建議政府「拆牆鬆綁」，加快推進公營房屋發展，例如引入私人參建，以及加快新發展區的土地收回及平整工程。

22年新高｜公屋平均輪候升至5.9年 房委會委員料明年破六