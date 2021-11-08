2200萬嬰兒無打麻疹疫苗 世衞警告或釀新一波致命疫情

世界衞生組織(WHO)周三(10日)表示，受到新冠肺炎疫情影響，全世界在2020年有多達2,200萬的嬰幼兒未施打麻疹疫苗(Measles vaccine)，未來麻疹恐怕會造成國際再爆發新一波致命疫情。

世衞和美國疾病管制暨預防中心(CDC)同日亦公布一份聯合報告，表示去年的麻疹病比例較2019年降低超過80%，同時受新冠肺炎疫情影響，未接種麻疹疫苗的嬰幼兒人數也激增，顯示有2,200萬人尚未施打，創下20年來新高，這使他們在未來面臨感染高風險，也嚴重威脅到各國為根除這種高傳染性疾病的努力。

麻疹傳染性比新冠肺炎及伊波拉更強

世衞指出，麻疹是目前已知傳染性最強的疾病之一，比新冠肺炎、伊波拉病毒(Ebola)、肺結核都還強，尤其對嬰幼兒更是危險，最為人所知的併發症就是肺炎。

世衞免疫部門主管奧布賴恩(Kate O’Brien)則示警，麻疹恐怕會造成下一波致命疫情，雖然各國提高新冠肺炎疫苗接種率相當重要，但也應避免犧牲其他接種計劃；強調常規性的疫苗一定要獲得保障甚至是強化，否則致命疾病只會從新冠肺炎變成其他傳染病。

麻疹是由感染麻疹病毒(Measles virus)引起的急性呼吸道傳染病， 9個月大的嬰兒施打疫苗後有85%能免疫， 1歲以後接種有95%的孩子能免疫。