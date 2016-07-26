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24日零本地或斷纜 檢疫酒店清潔工初確
3 小時前
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新型肺炎變種病毒利港中心澳門通關台灣Delta變種病毒新冠肺炎
24日零本地或斷纜 檢疫酒店清潔工初確
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香港仔利港中心昨晚被圍封，居民要強制檢測。(鍾式明攝)

連續24日的「零本地感染」紀錄今日恐再斷纜！本港昨錄得約10宗新冠肺炎初步確診，包括檢疫酒店油麻地紅茶館酒店的41歲女兼職清潔員，她帶有L452R變異病毒株，昨最後一次上班，另近期有在鴨脷洲的冠藍軒酒店和淺水灣南灣道12A號2號兼職清潔，感染源頭未明。澳門衛生局昨透露，通關後港人會獲得藍色健康碼，抵澳後禁止參與不戴口罩的活動，惟隨著新個案，通關日期或再添變數。
 

衛生防護中心昨錄得4宗新確診，全屬輸入個案並帶有L452R。至於該宗本地源頭未明初步確診，病人沒有病徵，前日經酒店員工定期檢測初步確診，其所住的香港仔利港中心昨晚被圍封強制檢測。翻查資料，油麻地紅茶館酒店周一有一名47歲印尼外傭確診，同樣帶有L452R。

與此同時，港澳兩地繼續磋商通關事宜，澳門衛生局昨透露兩地已就便利措施初步達成共識，對象只限完成接種新冠疫苗人士，他們要持有48小時內陰性檢測報告，抵澳後要檢測多次。屆時他們會獲藍色健康碼、須入住酒店指定樓層，且不能參與飲食以外的不戴口罩活動、聚會等。不過，當局指暫未有具體通關日期。

台灣方面，疫情趨於穩定，昨新增47本土確診、13死。中央流行疫情指揮中心表示，本月12日疫情三級警戒期滿，是否降級要視乎屏東Delta群組等幾個感染群組情況，而目前屏東Delta變種病毒「看起來沒有外擴」。指揮中心又指，正研究解除警戒後再爆發疫情的應急措施，近日亦會制定並公布不同行業防疫指引，特別是飲食業，為逐步開放堂食做好準備。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/24日零本地或斷纜-檢疫酒店清潔工初確-274215
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