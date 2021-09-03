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24歲陳姓男演員涉與14歲女性交被捕　無綫兩大嫌疑人急澄清
2 小時前
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非法性交警方無綫TVB陳銳峰陳戩浩衰十一
24歲陳姓男演員涉與14歲女性交被捕　無綫兩大嫌疑人急澄清
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消息指，一名24歲男演員涉與14歲女童非法性交被捕，惹來網民猜測其身份，TVB男藝人陳銳峰(左)和陳戩浩馬上發帖澄清。(左：陳銳峰IG圖；右：陳戩浩IG圖)

消息指，一名24歲陳姓男演員涉在交友平台上結識一名14歲女童後，帶其到尖沙咀一所酒店發生性行為，昨日被警方以「與16歲以下的女童非法性交」罪名拘捕，案件交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進，被捕男子正被扣查，據悉，被捕男演員最近演出過一部電視劇集。消息一傳出，大批網民瘋狂討論涉案男演員身份，當中兩名於「嫌疑人名單」上的TVB男藝人陳銳峰和陳戩浩分別發帖澄清，以示清白。

陳銳峰：現年已26歲

曾參演《愛‧回家之開心速遞》的演員陳銳峰在其IG限時動態轉發，他說感謝有網民代其澄清，並更正他現年已經26歲。這意思著與被捕的24歲男演員無關。

陳戩浩：我今年先23咋

至於參演過《七公主》，又在《開心速遞》中飾演「氹仔」的陳戩浩(Darryl)亦在IG限時動表示：「大佬啊，我今年先23咋。」之後，他再轉發友人的限時動態再講：「單嘢唔關我事㗎。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/24歲陳姓男演員涉與14歲女性交被捕　無綫兩大嫌疑人發文澄清-283317
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