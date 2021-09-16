27歲司機向3間受僱公司報工傷涉呃9.6萬元賠償 被控5宗罪下月判刑

27歲司機曾繁傑涉嫌使用一名註冊中醫師發出虛假醫生證明書及醫療服務收，詐騙三間公司批准他放病假及向他發放工傷賠償共約9.6萬元，被告今日在觀塘裁判法院承認三項串謀詐騙，及兩項欺詐，他另外三項欺詐罪名則獲控方不提證供起訴。主任裁判官錢禮將案件押後至10月5日判刑，以待被告的背景報告。被告暫時還押懲教署看管。同案註冊中醫師謝復昌(66歲)，與曾繁傑同被控三項串謀詐騙罪名，早前承認兩項控罪，其餘一項控罪獲控方不提證供起訴，案件將於明日(21日)判刑。

司機涉串謀中醫師詐騙

案情透露，曾繁傑於案發期間先後獲TNT Express Worldwide (HK) Limited（TNT）、嘉頓有限公司（嘉頓）及香港電視網絡有限公司（香港電視）聘任為司機。註冊中醫師謝復昌則經營中醫診所康德堂。

向三間受僱公司同報工傷

曾繁傑於2016年5月至2018年11月期間，分別向該三間公司報稱工作時受傷，並向有關公司遞交由謝復昌發出的88張醫生證明書以放取病假。有關醫生證明書列明曾繁傑被診斷患有腰痛。廉署早前接獲貪污投訴，調查顯示，其中11張涵蓋95天病假的醫生證明書，是謝復昌不在香港時發出，涉及的工傷賠償共約47,000元。

案情亦顯示，曾繁傑獲嘉頓及香港電視批准放病假時，於2017年9月至2018年2月期間為另一名僱主工作。當時他再向嘉頓及香港電視遞交另外多張醫生證明書及醫療服務收據，以向該兩間公司虛假申索工傷賠償約49,000元。案情指，若嘉頓及香港電視知悉曾繁傑在放病假期間，身體狀況適合為另一名僱主工作，不會批准及向他發放相關賠償。