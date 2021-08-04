3人婚禮｜前女友大鬧婚禮 結局竟變成2個新娘！

印尼20歲男子Korik Akbar日前舉行婚禮，意外竟成新聞焦點，只因他在婚禮中，一次過娶了2名新娘，其中1人還是交往多年的前女友，她在婚禮進行到一半時突然闖入，一句話改變了這場婚禮的結局！

前女友家人願與元配家人付同金額嫁妝

Korik Akbar與同齡女友Nur Khusnul Kotimah舉行婚禮儀式時，21歲的前女友Yuanita Ruri竟不請自來闖入會場，並當眾表示願意當二房：「我也想嫁給他！」元配本來相當不悅，但後來覺得一切也是緣分，在3家人協商後，前女友的家人願意與元配家人付出同樣金額的嫁妝(1,750,000元印尼盾，約946港元)，據了解，新郎是無業狀態。

無業新郎：一次養2個老婆壓力更大

對於一次娶了2名新娘，新郎表示：「真是沒想到，我也很驚訝，但經家人協商下，我不得不娶她們2人，她們的嫁妝也是一樣的。」他指結婚後，要一次養2個老婆壓力更大了，他打算前往馬來西亞找工作，讓妻子們都能過好日子。

據外媒報導，男子與前女友交往了一段長時間才分手，許多親友聞婚訊，都以為新娘是前女友Yuanita Ruri，沒想到Yuanita Ruri一聽到前男友要結婚，竟前往婚禮當眾表白，全程被當天的婚禮攝影師Doyok Potret錄下來並放上網，引起網民熱議。