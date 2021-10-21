3男女涉網購騙案被捕 20苦主失逾60萬包括律師

警方搗破一個網購及人民幣兌換詐騙集團，拘捕2男1女的主腦成員，涉及20宗騙案，當中苦主共18女2男，年齡18歲至56歲，包括學生、主婦、保險顧問及律師，各人損失由300元至28萬元不等，累計損失逾60萬元。

聲稱可提供人民幣兌換服務

新界南總區重案組署理總督察黃慧雯交代案情，20宗詐騙案件於去年8月至今年8月發生，騙徒利用不同社交平台假扮賣家，售賣口罩、月餅、嬰兒用品及名牌手袋等貨物，聲稱可以提供人民幣與港幣兌換服務，當事主表示有興趣，騙徒會提供不同網上支付方式，當收到事主付款後，騙徒就會失去聯絡。

一宗個案損失28萬元

她續稱，詐騙集團成員一般不會與事主見面，惟其中一宗騙徒聲稱可提供人民幣與港幣兌換服務，在事主堅持下，騙徒現身與事主見面，事主按指示將一筆款項存入騙徒指定銀行戶口，同時問騙徒的同黨將一張空頭支票存入事主的戶口，事主經網上銀行查閱帳面結餘，誤以為交易成功，但之後才發覺遭銀行「彈票」，事主再無收到任何帳項，損失28萬元。

警方提醒市民於網購交易切勿掉以輕心，如以支票交易，支票實際需一至兩日才可兌現，騙徒會以此方式行騙，又說拘捕行動中檢獲電話、電腦、銀行卡及銀行文件，調查中仍在進行中，不排除有更多人被捕。

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