30歲男行山露營失蹤4日 救援人員粉嶺搜索

一名30歲男子周二(19日)晚上9時許離開粉嶺寓所，至今杳無音訊，家人估計他獨自前往行山及露營。家人昨日(22日)晚上決定報警，搜救人員在粉嶺蓮麻坑及白虎山一帶展開搜索，至今日中午仍未有發現。

失蹤男子葉運福身高約1.7至1.8米，最後露面時間為周二晚上9時許，從閉路電視截圖所見，他身穿灰色上衣、深色長褲及背著行山背囊，獨自離開粉嶺祥華邨寓所。其家人表示，事主早前透露希望看日出，估計他當晚前往露營，有義工在其電腦翻查搜尋紀錄時，發現事主曾搜尋「白虎山」的資訊，故不排除他當時欲前往白虎山及蓮麻坑一帶。

警方及消防接獲報案後，昨日隨即展開搜索。今日政府飛行服務隊及民安隊加入搜索行列，惟至中午仍未有發現。根據網上尋人貼文，市民如發現事主可致電葉太(6025 8054)或江先生(6893 1273)。