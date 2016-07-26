31歲男相約未成年女網友談心遇劫 4男女同黨被捕

小心墮交友陷阱！警方搗破一個犯罪集團，涉利用未成年少女透過網上交友媒體尋找獵物再伺機行劫，上周三拘捕1男3女(18至48歲)，並在其中一人的寓所內檢獲檢獲3.6公斤大麻花，市值約82萬元，他們涉嫌行劫、串謀處理犯罪得益及販運危險藥物等罪名，被警方扣查。警方指，事主交友不涉金錢，該少女網友暫亦未被捕，但不排除稍後有更多人被捕。



被捕的1男3女，當中3名女子相信是犯罪集團的骨幹成員，負責招攬同黨行劫，而34歲男子被控行劫罪，已於上周六(10日)提堂。24歲女子被控行劫罪及販運危險藥物罪，將於今日(12日)在觀塘裁判法院提堂。其餘被捕人獲准保釋下月向警方報到。



一名31歲男子上周三(7日)晚相約少女網友見面，並駕車往將軍澳清水灣道近亞公灣僻靜處談心。期間事主私家車遭一輛客貨車尾隨，至僻靜處私家車車窗被硬物擊破，男事主被毆打及威脅交網上理財密碼，之後賊人將事主戶口的55萬元轉至另一戶口，而未成年女網友與賊人及後登上客貨車逃去。男事主之後報警。



將軍澳助理指揮官(刑事)陳彥宓(圖左)警司呼籲公眾網上交友要特別小心，年輕人亦應拒絕有人招攬作不法行為。

