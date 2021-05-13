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31歲男相約未成年女網友談心遇劫 4男女同黨被捕
5 小時前
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行劫網上交友危險藥物亞公灣
31歲男相約未成年女網友談心遇劫 4男女同黨被捕
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警方呼籲公眾網上交友要小心。

小心墮交友陷阱！警方搗破一個犯罪集團，涉利用未成年少女透過網上交友媒體尋找獵物再伺機行劫，上周三拘捕1男3女(18至48歲)，並在其中一人的寓所內檢獲3.6公斤大麻花，市值約82萬元，他們涉嫌行劫、串謀處理犯罪得益及販運危險藥物等罪名。警方指，事主交友不涉金錢，該名網友少女暫未被捕，但不排除稍後有更多人被捕。

被捕3名女子相信是犯罪集團的骨幹成員，負責招攬同黨行劫，當中24歲女子被控行劫罪及販運危險藥物罪，將於今日(12日)在觀塘裁判法院提堂。而34歲男子被控行劫罪，已於上周六(10日)提堂。

一名31歲男子上周三(7日)晚相約少女網友見面，並駕車到將軍澳清水灣道近亞公灣僻靜處談心。期間事主私家車遭一輛客貨車尾隨，至僻靜處私家車車窗被硬物擊破，男事主被毆打及威脅交出手機和網上理財密碼，之後賊人將事主戶口的55萬元轉至另一戶口，而未成年女網友與賊人登上客貨車逃去。男事主之後報警。警方呼籲公眾網上交友要特別小心，年輕人亦應拒絕被人招攬作不法行為。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/31歲男相約未成年女網友談心遇劫-4男女同黨被捕-275419
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