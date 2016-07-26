32歲文員診所檢測疑假陽 袁國勇料樣本受疫苗污染

本港新冠肺炎疫情近月趨平穩，但仍憂變異病毒入侵社區致第五波爆發！有市民日前在鴨脷洲一間私家診所採樣後，病毒檢測結果呈初步陽性，令人擔憂社區再現傳播鏈，幸其入院後驗測屬陰性。政府專家顧問袁國勇到場視察後，懷疑樣本受診所的科興新冠疫苗污染，建議診所分開打針和採樣的地方；而至今本港已發生最少3宗類似事件。另外，日前機場貴賓室有員工確診，理大團隊發現其病毒基因與英國流行的Delta變種病毒近似，料她被英國轉機客傳染。



一名32歲男文員由於未接種疫苗，周一(16日)晚上7時到海怡廣場張永發醫生診所，接受咽喉拭子採樣，以滿足公司的定期檢測要求。樣本經衛生署覆檢後呈陽性，病毒CT值34至37，即病毒量低。男子本身無病徵，入院後病毒和抗體檢測呈陰性。袁國勇指，診所當日下午曾為4人接種科興疫苗，雖然醫生每次打針後的所有消毒過程均正確，但抽針時易有疫苗病毒的核酸溢出，它們污染環境後並不能隨酒精消毒而消失。他懷疑該男文員的「採樣」很大機會被殘餘病毒核酸污染，個案最大機會是「假確診」，倡診所分開打針和檢測的地方、每次打針後用漂白水清潔以破壞核酸，以及分開存放樣本樽和疫苗。港大團隊會進行基因排序，若證實文員沒有染病，約30名密切接觸者可中止檢疫。翻查資料，一名35歲男警早前在一間有提供科興疫苗的私家診所索取樣本樽，其包裝沾有病毒核酸；官涌體育館疫苗接種中心一名61歲女護士亦受疫苗溢出污染，導致兩人檢測一度陽性，經調查後均確認並非確診。



袁國勇建議轉機客做抗原測試

至於機場國泰貴賓室確診47歲女樓面(#12038)感染源頭未明，理大團隊分析全球過去21日約5萬宗Delta變種病毒個案，找到一個只有6個基因突變不同的病毒基因，他是一名英國確診者。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒認為，樓面較大機會被英國來港轉機的旅客感染，建議當局應採取措施，減少他們接觸機場職員的機會。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，貴賓室近21日有6名英國轉機客用過，並已轉抵澳洲或上海，要看看有沒有確診個案，患者約90名密切接觸者則未有新個案。袁國勇則對仍有機場員工未打針感奇怪，並建議可要求轉機客做抗原測試，約30分鐘得出結果後再分隔他們。被問到應否暫停轉機客時，袁國勇反問「咁香港點生存」，重申最重要是人人打針，「不要再對七成免疫屏障有幻想。」

當局指未發現妮歌潔曼違規

另外，有報道指荷李活影星妮歌潔曼(Nicole Kidman)獲豁免檢疫來港拍攝，惟期間曾到中環擬購物。袁國勇直言，只要有豁免安排就必定有漏洞，但若涉及非科學情況，「講經濟、講其他嘅嘢時候，你要接受有咁嘅漏洞。」他續稱，應有其他方法減低對他人的風險，如要求隔日檢測等。商務及經濟發展局回應指，妮歌潔曼是獲批到港進行指定專業工作，其間要遵守指定措施和條件，如抵港前打齊針、抵港首14日檢測3次、跟從指定工作行程和只准用點對點交通等。發言人續指，當局會確保獲豁免檢疫人士遵守規定，至今未發現有違規情況。疫情方面，本港昨增5宗帶L452R變異病毒株的輸入個案，包括一名9個月大男嬰(#12048)，他本月9日從孟加拉抵港，周日(15日)開始有病徵。其餘4人均已接種兩劑復必泰或國藥疫苗，包括一名馬來西亞抵港船員；初步確診少於5宗。(相關新聞見A4)