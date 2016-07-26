Am730
Am730
Am730
Am730
News
32歲文員診所檢測疑假陽 袁國勇料樣本受疫苗污染
3 小時前
#Hashtags
新型肺炎鴨脷洲海怡廣場私家診所科興疫苗機場員工貴賓室袁國勇妮歌潔曼強制檢疫豁免檢疫新冠肺炎
32歲文員診所檢測疑假陽 袁國勇料樣本受疫苗污染
news-images

本港新冠肺炎疫情近月趨平穩，但仍憂變異病毒入侵社區致第五波爆發！有市民日前在鴨脷洲一間私家診所採樣後，病毒檢測結果呈初步陽性，令人擔憂社區再現傳播鏈，幸其入院後驗測屬陰性。政府專家顧問袁國勇到場視察後，懷疑樣本受診所的科興新冠疫苗污染，建議診所分開打針和採樣的地方；而至今本港已發生最少3宗類似事件。另外，日前機場貴賓室有員工確診，理大團隊發現其病毒基因與英國流行的Delta變種病毒近似，料她被英國轉機客傳染。
 

一名32歲男文員由於未接種疫苗，周一(16日)晚上7時到海怡廣場張永發醫生診所，接受咽喉拭子採樣，以滿足公司的定期檢測要求。樣本經衛生署覆檢後呈陽性，病毒CT值34至37，即病毒量低。男子本身無病徵，入院後病毒和抗體檢測呈陰性。袁國勇指，診所當日下午曾為4人接種科興疫苗，雖然醫生每次打針後的所有消毒過程均正確，但抽針時易有疫苗病毒的核酸溢出，它們污染環境後並不能隨酒精消毒而消失。他懷疑該男文員的「採樣」很大機會被殘餘病毒核酸污染，個案最大機會是「假確診」，倡診所分開打針和檢測的地方、每次打針後用漂白水清潔以破壞核酸，以及分開存放樣本樽和疫苗。港大團隊會進行基因排序，若證實文員沒有染病，約30名密切接觸者可中止檢疫。翻查資料，一名35歲男警早前在一間有提供科興疫苗的私家診所索取樣本樽，其包裝沾有病毒核酸；官涌體育館疫苗接種中心一名61歲女護士亦受疫苗溢出污染，導致兩人檢測一度陽性，經調查後均確認並非確診。


袁國勇建議轉機客做抗原測試
至於機場國泰貴賓室確診47歲女樓面(#12038)感染源頭未明，理大團隊分析全球過去21日約5萬宗Delta變種病毒個案，找到一個只有6個基因突變不同的病毒基因，他是一名英國確診者。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒認為，樓面較大機會被英國來港轉機的旅客感染，建議當局應採取措施，減少他們接觸機場職員的機會。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，貴賓室近21日有6名英國轉機客用過，並已轉抵澳洲或上海，要看看有沒有確診個案，患者約90名密切接觸者則未有新個案。袁國勇則對仍有機場員工未打針感奇怪，並建議可要求轉機客做抗原測試，約30分鐘得出結果後再分隔他們。被問到應否暫停轉機客時，袁國勇反問「咁香港點生存」，重申最重要是人人打針，「不要再對七成免疫屏障有幻想。」

news-images
一名文員在張永發醫生診所採集的樣本，疑受科興疫苗病毒污染。(陳奕釗攝)

當局指未發現妮歌潔曼違規
另外，有報道指荷李活影星妮歌潔曼(Nicole Kidman)獲豁免檢疫來港拍攝，惟期間曾到中環擬購物。袁國勇直言，只要有豁免安排就必定有漏洞，但若涉及非科學情況，「講經濟、講其他嘅嘢時候，你要接受有咁嘅漏洞。」他續稱，應有其他方法減低對他人的風險，如要求隔日檢測等。商務及經濟發展局回應指，妮歌潔曼是獲批到港進行指定專業工作，其間要遵守指定措施和條件，如抵港前打齊針、抵港首14日檢測3次、跟從指定工作行程和只准用點對點交通等。發言人續指，當局會確保獲豁免檢疫人士遵守規定，至今未發現有違規情況。疫情方面，本港昨增5宗帶L452R變異病毒株的輸入個案，包括一名9個月大男嬰(#12048)，他本月9日從孟加拉抵港，周日(15日)開始有病徵。其餘4人均已接種兩劑復必泰或國藥疫苗，包括一名馬來西亞抵港船員；初步確診少於5宗。(相關新聞見A4)

news-images
機場貴賓室確診員工料被轉機客感染。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/32歲文員診所檢測疑假陽-袁國勇料樣本受疫苗污染-281128
#Hashtags
新型肺炎鴨脷洲海怡廣場私家診所科興疫苗機場員工貴賓室袁國勇妮歌潔曼強制檢疫豁免檢疫新冠肺炎
Am730

【友里蹤跡】「友里蹤跡」流動車

12港人李宇軒認罪時鞠躬致歉 指黎智英為重光團隊主腦

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【友里蹤跡】「友里蹤跡」流動車
Am730
Am730
12港人李宇軒認罪時鞠躬致歉 指黎智英為重光團隊主腦
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多