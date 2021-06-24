32歲血癌女子急需合適骨髓 家人籲港人捐血及登記為捐贈者

現年32歲的凱茵(Serena)罹患急性淋巴細胞白血病，於6月初入院接受治療，正急需適合的造血幹細胞進行移植，以促進健康骨髓重新生長，讓身體正常造血。

Serena為家中獨女，父母及家人中並無脗合的捐贈者，現呼籲市民幫忙親身前往紅十字會登記成為「週邊造血幹細胞及骨髓捐贈者」，或於捐血時登記成為捐贈者。紅十字會輸血服務中心將為捐贈者的白血球組織原與Serena，及其他有需要骨髓移植病人進行配對，如確定為合適捐贈者，將會被邀請作進行進一步配對及身體檢查。

有別於傳統的骨髓捐贈，週邊造血幹細胞的採集過程與捐血過程相似，但需時3至4小時，在捐贈者的手臂上抽取約250毫升周邊血液，相當於3%造血幹細胞，無需全身麻醉或住院，血液採集完成後捐贈者即日可回家休息。Serena正積極樂觀接受治療，但現時能覓得合適捐贈者的機會僅為5,000至10,000分之一，且經配對後現時本港骨髓庫暫無可配對骨髓。

Serena父母呼籲更多熱心人士加入捐贈者行列，鼓勵身邊18至50歲身體健康的親友前往捐血及登記成為捐贈者，以擴大骨髓資料庫，給予Serena及其他患者更大的康復機會和生存希望。