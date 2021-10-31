33歲還清學貸兼買樓點做到？男子自爆秘技︰買樂園年票 日日入場食免費餐

33歲仔還清grant-loan(學生貸款)不出奇，如果仲上車買樓置業呢？有些人財來自有方，美國這位青年靠的則是「慳」——其慳錢方法在於購買樂園年票，但如何運作呢？

居於加州聖塔克拉利塔(Santa Clarita)的33歲機電工程師戴倫(Dylan)，近日向美媒分享慳錢上樓心得，就是「用150美元(約1,170港元)購買可無限次入場的Six Flags樂園年票，包含泊車及一日兩餐費用」，「若算準時間(入場)，每日可在樂園內免費吃午及晚餐」。

慳錢買樓上車置業 7年來吃2000個免費餐

戴倫這招聽落好濕碎，但積少成多，他7年來經常入園用餐，保守估計吃了逾2,000餐，平均每餐成本只需約150美仙(約4港元)。戴倫稱，他有同事每月膳食費需1,500美元(約1.17萬港元)，他堅決不步對方後塵，最終靠省回的膳食費，還清學生貸款、上車買樓置業兼結婚。

戴倫得以利用此秘技，有賴其工作地點距Six Flags樂園僅5分鐘車程，「頭一年整年，我完全不用去買餸」，「我算好時間，午膳時間入園，然後返回辦公室，放工回家途中又再入園(吃晚餐)。」之後的6年，因女伴搬來同住，戴倫減至每周入園午膳三、四次，晚餐則回家吃。

買樂園年票吃盡園內「美食」 食咗150餐雞肉丸

所謂龍肉食得多都無味，免費餐的「美食」，有煙肉辣汁芝士醬炸雞肉球、燒牛肉潛艇三文治配茄汁豆和薯片、熱狗配格薯及雪糕等，放假入園暢玩偶爾吃一次可能覺得好正，但日日食可能想嘔，戴倫說︰「我厭透那些雞肉球了……估計我吃了約150次，一次有5粒，即是750粒」，直言可能以後也不會再吃。

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