36歲獨居男被捕 澳女童擄走18日救回

澳洲4歲女童克利奧(Cleo Smith)與家人在西澳海邊露營並於上月16日失蹤，警方周三凌晨在距離營地約100公里小鎮卡納芬的一間上鎖房屋尋回她。一名36歲男子被捕，他涉嫌擄走克利奧。失蹤18天的克利奧已與家人團聚，情況良好。

警方稱，破門入屋後在一房間內找到克利奧，「其中一名警員抱起她，問『你叫甚麼名字？』她說，『我叫克利奧』」。當局發放片段顯示，警官布萊恩問克利奧「你有無事？我們帶你去見媽媽和爸爸……」她微笑和點頭回應。布萊恩形容尋回克利奧是他警察職業生涯中最美好一刻，「她很可愛，又精力充沛」。克利奧母親事發當天清晨醒來時發現隔壁帳篷打開，女兒和睡袋一起消失。警方展開海陸空搜索兼懸紅100萬澳元(約578萬港元)，140人參與調查，收到公眾逾1,000個線索，最後憑一條與汽車有關的線索尋回克利奧。被捕男子獨居，鄰居指周一見到他買尿布已覺奇怪。

36歲獨居男被捕 澳女童擄走18日救回