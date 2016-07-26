4年最多 首7個月海外搬運投訴20宗 移民半年終收到香港家當

政府日前公布一年內近9萬人離港，同期以「永久離港」為由提取強積金總金額也創新高。無論讀書升學或移民海外都有一定「家當」要帶走，消委會同時收到更多海外搬運服務投訴，今年首7個月收到20宗投訴，屬4年來最多。有投訴人由本地付運到在英國收到家當長達半年。消委會總幹事黃鳳嫺估計，因疫情緩和，令因不同原因打算移民人士付諸行動，提醒消費者貨比三家，考慮公司口碑、船期及預計運送時間等。



消委會2018年收到6宗海外搬運服務投訴，2019年有11宗，2020年也有3宗，今年首7個月已有20宗，去年同期則僅1宗。不過黃鳳嫺解釋，去年疫情爆發，相信難以離港，待疫情緩和後才繼續移民計劃導致投訴急增。會方引述兩個個案，其中投訴人陳小姐去年12月以近3.4萬元向一家物流商託運物品至英國，原計劃應於今年1月送抵，至1月中卻獲知會貨品仍「滯留」在港，須額外支付1.28萬元才可繼續排期上船；貨物付運「無期」下，更被告知每月要付2,400元存倉費。



另一個案，李先生去年12月找另一物流商擬將家當運至英國，及至今年3月收到通知，預計貨品於4月到達，但4月被要求額外支付逾3千元運費，並指收取該費用後才再安排運送貨物，貨物「滯留」期間要承擔存倉費。李先生在5月底支付這筆額外運費，6月10日終於收到其12月付運的貨物，英國合作方公司同時亦向李先生發出存倉費帳單。



報價可差一倍 還有額外費用

消委會上月以神秘顧客身份，向15間聲稱可提供海外搬運服務物流商查詢報價、報價以外額外費用、船期、貨物損壞安排等資料，其中一間沒有回應。有回應的14間物流商中，10間按消委會預設個案，運送貨物到英國倫敦報價介乎2萬元至5萬元，差距可高出1.5倍；運至加拿大多倫多則有6間報價介乎5萬元至13萬元，相差高出1.6倍。消委會指，周末或假日上門包裝收費衍生額外費用，有物流商回覆費用達5,000元。貨物到達當地，當地搬運工人亦有機會因應單位樓層收取上樓卸貨附加費。

黃鳳嫺表示，疫情下船期較緊張，難以預測，在需求大供應不穩下，易衍生額外費用超出預算，引起相關投訴；研究及試驗小組主席譚鳳儀提醒，消費者選用服務應問清楚船期及賠償條款等，勿輕信口頭陳述或承諾。