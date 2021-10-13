4日兩掛8號波 圓規掠港 料風雨持續

本港連遭兩風暴吹襲，天文台4日內兩掛8號波。來勢洶洶「圓規」今凌晨最接近本港，在南面約400公里掠過，天文台昨晚指8號風球警告至少維持至今早日出前，籲市民留意最新天氣報告。天文台昨早已預警，料傍晚掛8號波，不論上班族或家庭主婦都提早準備，有公司提早讓員工返家，亦有市民繼續「積穀迎風」搶購鮮活蔬菜，有菜販指部分菜價較平日貴逾五成，更有不少檔販索性「唔標價」；但有菜農指，近月天氣不穩，持續高溫兼夾一風一雨，本地蔬菜失收，菜價自然水漲船高。



截至昨晚10時，圓規集結在香港之東南偏南約430公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。天文台指，加上東北季候風的共同影響，廣東沿岸普遍吹強風至烈風程度偏北風。圓規的外圍雨帶亦影響廣東東部。入夜後街上仍有不少人流連街上，甚至在海邊感受風力。

天文台昨傍晚5時20分發出8號東北烈風或暴風信號，且提前約2小時「準確」預告會發出警告。對放工時間才掛8號波，即惹來網民批評「收市後才掛」、「4點之後由天文台話事」、「放工時間不意外」等。而因早前「獅子山」吹襲期間天文台多次延遲改發3號風球；相對今次準時掛8號亦被嘲「非常準時」；預告今日「日出前維持」也被質疑「聽朝開市就落波」、「日出後返工」。

天氣方面，昨午未掛8號波前，市區風力已明顯增強，不過雨量輕微，但已令街上途人甚為狼狽，不少舉傘人士被強風吹反縮骨遮。有商戶提前在玻璃門貼好膠紙防風，尖沙咀海傍文化中心外，有工作人員收起宣傳直幅；在水浸黑點如鯉魚門三家村，有職員運送及堆起沙包；在杏花村亦有設置防水板、住宅玻璃門外架起圍網等，居民則在窗戶及露台玻璃圍欄貼膠紙加固，更有住戶連窗隙也不放過，攝入膠袋防止入水。



菜價貴逾五成 菜農失收可申救援

天文台前天已預告圓規逼港，前日街市即出現人潮搶購蔬菜和日用品，部分到傍晚已被掃清。昨早「競菜時段」再續，據記者觀察，大部分菜販未有標示價錢，有菜販透露，打風落雨來致貨價貴逾五成，菜芯尤甚。亦有本地菜農指，早前持續高溫，之後再有一風一雨，無法收成，緊接再有圓規，直言「邊有菜呢，梗係貴啦」。

菜農接連受天氣影響，或造成損失，政府因應情況，准申請緊急救援基金。漁護署表示，初步調查發現，近日豪雨及「獅子山」影響約300公頃新界農地，因而導致嚴重損失的本地農戶，可由今起至本月22日向署方登記申請緊急救援基金，按既定準則發放適當援助金額。

有市民為生活頻撲買餸，亦有市民笑看風雲追風乘浪。大批市民無懼大浪及湧浪，趁天氣未轉壞，一早到大浪灣衝浪，更有家長帶同「未戒片」幼童到沙灘邊緣感受浪花。



放工交通大致正常

交通方面，不少打工仔獲准提早下班，在下午4時許，主要巴士站或轉車站已人山人海；離島居民則趕在晚上6時許尾班船前登船，同樣大排長龍，人潮傍晚後陸續散去。九巴入夜後8時開出大部分日間路線尾班車，九巴及龍運所有通宵路線今凌晨暫停服務。新巴城巴除城巴S1及 B3X 號線提供有限度服務外，所有日間路線9時停止服務，所有通宵路線亦暫停服務。港鐵及輕鐵維持有限度服務。

(相關新聞見A2)



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