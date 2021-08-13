40名市民獲頒好市民獎 屋邨保安員救3名獨居長者

警方向40名市民頒發「好市民獎」，當中11名市民協助偵破盜竊案、7名市民協助偵破詐騙案。其中一位獲獎的保安員，在疫情期間更三度拯救獨居長者。警方指，「好市民獎」體現警民關係一直良好。

3名在單位暈倒長者及時獲救

石籬二邨有超過2,000伙住戶為獨居長者，保安員蓮姐當值期間，多次主動關注邨內老人情況，先後令3名在單位暈倒的長者及時獲救。

另一位獲獎者鄭小姐，前年收到訛稱銀行職員的電話，在向銀行查證後揭穿騙徒身分，之後相約騙徒見面，並通知警方，讓警員在會面地點拘捕騙徒。

警方表示，40名獲嘉許好市民涉及的案件，有近三成是盜竊案，詐騙案就佔一成八，其餘為行劫、爆竊等，並指持續有市民主動舉報罪案，反映警民關係一直良好。

新設好企業獎(防騙)

另外，警方亦向中國銀行、滙豐銀行等6間企業頒發新設立的好企業獎(防騙)，表揚企業預防及打擊騙案的努力及貢獻，例如成功偵破騙局，及為職員安排防騙訓練。

警方指，儘管近日疫情放緩，但應保持謹慎，今屆好市民獎頒獎禮將繼續在警總內舉行，只有獲邀人士才可參與。頒獎禮將於本周六(14日)舉行。