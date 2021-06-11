42歲女疑古洞水塘獨自行山失蹤 救援人員派出直升機及警犬搜索

42歲女子黃煒琳 (Vivian Wong)疑上周六 (3日)獨自前往古洞水塘行山後失蹤，家人昨報警並於網上發文求助。救員人員昨赴水塘搜索，飛行服務隊直升機於半空盤旋，消防員山淨作陸路搜索，警方則派出警犬協調搜索，惟屢尋不獲。今早警方、消防及民安隊再度登山搜索，消防派出蛙人落水搜索，但仍未有發現。

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根據網上貼文內容，貼文由事主居於澳洲的胞妹發出，事主身高約161厘米，屬中等身型，留及肩啡髮，估計失蹤時身穿YPL legging (緊身褲)、黑色背囊及Reebok行山鞋；事主於前日約正午出門，並向父母交代晚上會回家吃飯，惟至晚上9時仍未回家，而其手機通訊軟件最後上線時間為前日下午1時29分。

消息指，事主徹夜未返後，胞妹翌日在網上登出尋人啟事及聯絡事主男友，至昨午事主父親及男友先後報警求助。據其男友表示，事主有行山經驗，若獨自行山一般只選擇路途明顯的路徑，不會選擇懸崖峭壁，不清楚為何會失蹤。