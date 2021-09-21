47人初選案｜今早再訊處理交付高院程序 大部分被告押後至11月29日再訊

民主派47初選案今日於西九龍裁判法院處理再提堂，由《國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德主理，並處理交付高等法院程序，羅德泉將大部分被告的案件押後至11月29日再提訊，至於劉偉聰及黃碧雲案件則在下午再處理。

早前獲准保釋的多名被告今早陸續抵達法院，包括最近被DQ區議員資格的楊雪盈和彭卓棋，而前公民黨區議員李予信則稍微遲到約5分鐘才抵步。天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、立法會前議員張超雄及社民連主席、梁國雄妻子陳寶瑩等均有到場旁聽。

至於，今早法院亦有大批市民輪候旁聽，法院外停泊多架警車，多名警員駐守戒備。

47名被告被控串謀顛覆國家政權，違反《港區國安法》第22(3)條和《刑事罪行條例》第159A及159C條。控罪指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

案件今年3月首度提堂，原有11名被告獲准保釋，包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信，後來鄒家成、余慧明及陳志全分別於6月、7月及9月獲准保釋侯訊。其餘33人至今已還柙逾半年，包括戴耀廷、區諾軒、岑子杰和毛孟靜等。

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