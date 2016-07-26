47人初選案｜余慧明7月底准保釋今頒判詞 官稱沒理由相信繼續危害國安

民主派初選案中，47名參與或組織初選的人士，被控串謀顛覆國家政權，違反《港區國安法》。其中前醫管局員工陣線主席余慧明7月底再度申請保釋，獲《國安法》指定法官杜麗冰批准。法庭今日頒下判詞，內容提到法官在考慮到雙方陳詞及被告背景後，認為控方沒有足夠理由令法庭相信被告會繼續作出危害國家安全的行為，故批准她保釋候訊。

杜官於書面理由引述控方理據，稱余慧明於去年3月、初選計畫公布前，已鼓吹「攬炒」議會，其後於去年4月接受傳媒訪問提及，醫護罷工令她意識到需要以任何方法「推翻而家呢個政權、呢個政府，先可以做到一個改變」，以及於去年5月發表演說指出，不會放過任何機會向外國媒體及領事進行解說罷工。控方提到，被告於35+初選勝出後，以及《國安法》生效後繼續宣揚「初選」及「攬炒」理念，並報名參選立法會。

辯方：被告僅為工會主席

至於辯方提到，被告起初只因不滿政府輕視疫情，沒有封關抗疫，而且她不屬於任何政黨，只是醫護工會主席，加上沒有證據顯示她有任何國際聯繫。杜官考慮到雙方陳詞及被告背景後，認為控方沒有足夠理由令法庭相信，被告會繼續作出危害國家安全的行為，以及會在獲釋後再犯或棄保潛逃，故批准她保釋候訊。