47人初選案｜范國威還柙半年 今向高院申保釋被拒

47名民主派因「35+」初選被控違反《港區國安法》中串謀顛覆國家政權罪，至今有13人獲准保釋。當中被告之一、已還柙約半年的立法會前議員范國威今日向高等法院申請保釋，指定法官杜麗冰聽畢雙方陳辭後，拒絕范國威保釋，稍後會頒下判辭。

范國威由大律師關啟宇代表，控方代表為律政司署理助理刑事檢控專員(特別職務)羅天瑋。范國威申請保釋被拒後，據悉，旁聽者呼叫「Gary(范國威)你做得好好㗎喇」、「保重呀」，范國威步入囚室時以握拳回應。

至今13人准保釋

初選案被告包括戴耀廷、區諾軒及趙家賢等共47人，他們同被控一項串謀顛覆國家政權罪，案件排期在本月23日再訊，屆時將進行交付高院程序。現時案中有13人獲准保釋，包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、鄒家成及余慧明，其餘34人至今已還柙約半年。

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