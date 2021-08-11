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47人初選案｜鄒家成准保釋　官指未有宣揚制裁中港政府
1 小時前
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47人初選案鄒家成35+民主派法庭
47人初選案｜鄒家成准保釋　官指未有宣揚制裁中港政府
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參與民主派「35+」初選案的鄒家成早前獲准保釋，法官今頒下書面裁決，指他未有直接宣揚外國制裁中國或香港政府。(資料圖片)

民主派「35+」初選案，47名參與或組織初選的人士，被控違《港區國安法》串謀顛覆國家政權，當中鄒家成早前向高等法院申請保釋獲批，指定法官杜麗冰今日頒下書面裁決理由，指鄒家成雖然曾於訪問中提及中國政府會對香港人收集器官及DNA，但未有直接宣揚外國制裁中國或香港政府，因此法官相信他獲保釋後應不會干犯相關控罪，決定批准其保釋申請。

對於鄒家成曾表示實施的制裁只是「第一炮」，法官認為此舉可被理解為只是評論事件，認為要將疑點利益歸於被告，總括而言，法官認為在她向鄒家成施加的保釋條件下，相信他在保釋期間不會繼續作出任何違反《港區國安法》的行為，因此決定批准其保釋。

鄒家成在6月底獲准以5萬元及人事擔保5萬元保釋外出，期間須遵守一系列保釋條件，包括交出所有旅遊證件、不得離開香港，及每晚到警署報到，另須遵守晚上12時至早上7時的宵禁令、不得直接或間接接觸控方證人等。

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初選47人鄒家成准10萬元保釋 須遵守宵禁令等條件

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/47人初選案｜鄒家成准保釋-官指未有宣揚制裁中港-280106
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