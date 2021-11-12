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48歲女警涉偷竊露體　否認6控罪下月底預審
1 小時前
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香港警察女警盜竊管有攻擊性武器猥褻觀塘裁判法院megaboxapm
48歲女警涉偷竊露體　否認6控罪下月底預審
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女警被控於Megabox內偷竊及暴露下體。(資料圖片)

48歲女警涉去年底偷竊名牌圍巾及朱古力，停職候查期間再兩度偷竊，並猥褻暴露她的陰部，被控4項盜竊、1項管有攻擊性武器及1項猥褻。被告今日於觀塘裁判法院否認6項控罪，主任裁判官錢禮將案件押後至12月28日作審前覆核。

控方透露現時共有12名證人及涉案閉路電視片段；辯方則指將傳召一名專家證人，爭議被告是否有犯罪意圖。案件將以英文審訊，控方早前提交修訂控罪中，誤將被告暴露「陰部」寫成「陰道」，惟仍獲裁判官接納。

涉偷名牌圍巾朱古力

48歲被告劉潔兒報稱警員，涉及兩宗案件。首案涉2項盜竊，控罪指，被告於去年12月17日，在觀塘創紀之城五期APM內的Twist店舖，偷竊兩條Gucci圍巾，共值5,513元，以及在Godiva店舖內偷竊4盒朱古力，共值2,666元。

至於第二宗案件，控罪指，被告於本年6月26日，在牛頭角MegaBox內的星巴克咖啡店，偷竊一個值210元的不銹鋼水杯，並於該商場內永旺百貨偷竊一個值824元的黑色背囊，並在公眾地方管有一把鎅刀，意圖作非法用途使用。控方今日新增控罪指，她於同月同日在永旺百貨作出猥褻行為，即暴露其陰部。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/48歲女警涉偷竊露體　否認6控罪下月底預審-293007
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