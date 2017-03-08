49%受訪年輕港男屬「家長式」 有受訪者難接受伴侶收入較高會質疑自己能力

傳統上「男尊女卑」，但現今社會已講求兩性平等，香港男性對性別觀有甚麼看法？婦女基金會公布一項年輕男性性別觀的調查結果，並以傳統西方男性角色規範(MRNI-R)供受訪男性自評，歸納出四類男性，大部分受訪香港男性屬「家長式」(49%)，即傾向認同男性應堅強、保護他人、自力更生。

婦女基金會與浸大及教大合作，於2019年9至12月調查11間1,768名本地大學及大專的男學生，歸納出四類男性，包括「家長式」、「開明型」、「大男人主義」和「壓抑型」。24%屬「開明型」則原則上認同上述男性特質，但不認為男性要避免女性化，較少對同性戀持負面態度。22%屬「大男人主義」，即除了認為男性要保護他人、自力更生，亦會支配倆性關係，並要控制表露情感及避免女性化；餘下5%屬「壓抑型」，與「大男人主義」大致相似，但對同性戀態度相對開放，亦相對較少認同男性要支配關係。

除「開明型」外，「大男人主義」、「壓抑型」及「家長式」均認為一般女性應在家庭上扮演傳統角色。但談及理想女友或伴侶，四類男性均認為她們須擁有傳統女性特徵，即要把母親的角色置於事業之上，要懂得做家務，舉止應溫柔可愛。

團隊另向48名受訪者作焦點小組面談，更有受訪者指：「如果伴侶收入高過自己，你可能會開始質疑自己的能力，無論如何都會傷害自己的自尊心。」