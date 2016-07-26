56解放軍機飛入台灣空域 《環時》：英美3航母先挑釁

解放軍56架次軍機昨日飛入台灣西南空域，創單日新高，美國國務院批評有關行徑破壞區域和平與穩定，強烈敦促北京停止施壓脅迫台灣，澳洲政府亦表示關注。大陸官媒《環球時報》微信公眾號今日發文，批評是美國、英國、日本、荷蘭、加拿大和新西蘭先在上周六及日，派出3艘航母和1艘準航母在內共17艘軍艦，在台海附近進行針對中國大陸的聯合訓練，之後英美航母還結伴闖南海，解放軍機才大規模出動，「面對這樣氣焰囂張的『豺狼』，解放軍拿出我們的『獵槍』進行迎接，又有甚麼問題嗎？」

環時指解放軍機大舉出動 主要針對美國航母

《環時》表示，解放軍機大規模繞台，在「針對台軍」上通常只是「摟草打兔子」(順便)，「真正的目標另有其人」，而外媒早就注意到，每次美國航母通過巴士海峽進入南海挑釁時，解放軍機總會大規模出動「熱烈歡迎」。

《環時》稱，根據日本傳媒和美國海軍學會網站公布的消息，美國海軍核動力航母里根號和卡爾文森號組成「雙航母打擊群」，上月底至本月1日已與日本海上自衛隊在沖繩以南海域進行針對中國大陸的聯合訓練，上周六及日又匯合英國海軍航母伊莉莎白女王號，與日本、荷蘭、加拿大和新西蘭的艦艇在沖繩西南海域進行規模更大、同樣針對中國大陸的聯合訓練，其中日本海上自衛隊派出的直升機驅逐艦伊勢號，實際採用類似輕型航母的全通甲板設計，被日媒稱為航母型驅逐艦。

環時斥美國2航母上月底起現身台灣周邊

《環時》又引述大陸智庫「南海戰略態勢感知計劃」微博指，聯合訓練結束後，衛星捕獲到伊莉莎白女王號經巴士海峽進入南海，一同出現在巴士海峽的還有卡爾文森號的CMV-22B艦載運輸機，推測卡爾文森號一同進入南海活動，「換句話說，自從9月底以來，美國航母打擊群不但沒有離開台灣周邊，而且『趕場』式持續進行了兩場大規模演習，最後還與英國航母結伴闖南海」。《環時》強調，結合上述情況，就能清楚知道，「到底是誰在台灣附近從事挑釁性軍事活動」。