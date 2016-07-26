6數碼電視台12月轉新發射頻率廣播 通訊辦籲調整大廈公共天線系統

本港6個數碼電視頻道將由12月1日零時零分起轉用新發射頻率廣播。通訊辦指，至今全港約兩成使用公共天線系統的多層大廈住戶未調整系統，呼籲業主及物業管理者，應立即安排承辦商調整大廈公共天線系統，否則住戶可能於12月1日凌晨後無法繼續收看有關電視頻道。

當完成公共天線系統調整後，業主及物業管理者應按照承辦商的指示，通知住戶是否需要為其數碼電視接收器材重新搜台。物業管理者應特別留意住戶中的長者、少數族裔人士和有特殊需要人士，在有需要時為他們提供適當協助。

該6個數碼電視頻道分別是電視廣播有限公司的翡翠台81、香港電視娛樂有限公司的ViuTVsix 96和ViuTV 99，以及香港電台的港台電視31、港台電視32和港台電視33。其他數碼電視節目台頻道(即76、77、82、83、84及85)的發射頻率維持不變。

6數碼電視台12月轉新發射頻率廣播 通訊辦籲調整大廈公共天線系統