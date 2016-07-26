6校誕7狀元 文武雙全「超級狀元」舞蹈朗誦皆精

今屆DSE中學文憑試7名狀元出爐，其中3人更是「超級狀元」，即在數學延伸部分也取得5**級別，總共奪16星好成績。今屆多校的成績較平均，除拔萃女書院有1名「超級狀元」及1名狀元成大贏家外，屯門保良局董玉娣中學亦孕育出一位「毋須補習」兼文武雙全的高才生。而醫科仍然是多位狀元首選學科。在目前社會一片討論移民潮的聲音下，大部分狀元卻決定留港升學，僅1人計劃赴劍橋大學讀法律，但也計劃畢業後回港工作。



其中屯門保良局董玉娣中學首誕超級狀元趙爾納，校長張家邦形容他「文武兼備」，一向成績優異，更在花式跳繩、跳舞、朗誦及辯論等皆有傑出表現，曾奪元朗區舞蹈比賽現代舞金獎、香港學校朗誦節男子英語散文獨誦亞軍、校際花式跳繩挑戰賽全場總軍等。趙爾納則指，自己在小學也曾失落第一名，但助理校長劉子聰則笑言，趙在整個中學階段「未試過考第二」。趙同學亦從未為備戰DSE而補習，他認為平日學校已經教得很好，有提供足夠練習，加上與同儕互助溫習，已足夠應付。

趙爾納與胞姊及父母一同回校看放榜成績，得悉結果後，趙坦言喜出望外，一家人喜極而泣。年長兩歲的家姐更盛讚弟弟「各方面都好完美」，指他最難得是十分自律，惟較易感焦慮，或賴多項課外活動助他發洩精力，減低了焦慮。趙母指爾納自小好學，即使課外活動佔據他幾乎一半生活時間，也無礙學業。熱愛數學的趙爾納打算升讀港大計量金融系，認為課程有較高認知度，而本港金融業仍有優勢，但也不排除因應環境改變而考慮海外升學。他曾在辯論比賽奪最佳辯論員的寶座，更認為是通識教育讓他更具分析能力。面對眾多社會議題，他認為政府已盡力回應社會需要，不同人對社會事件有不同看法，以及因不同事件累積，自己不便評論。

曾誕生4名狀元的嘉諾撒聖瑪利書院，今年迎來首名「超級狀元」余尚穎，她自小對科學有興趣，亦因濕疹困擾常出入診所，目睹親友也曾受醫護協助，自兒時已有行醫的夢想，惟未選定港大或中大。將考慮學校環境、教學氣氛等再作決定，冀將來可協助研究疫苗等重大科研。而面對移民潮，她稱自己土生土長，對港有歸屬感，他日有任何才能也冀為港貢獻，令香港更美好。被問到港大學生會評議會近日的風波，余指過去一段時間專注學業，不全面了解事件，不宜評論，但強調溝通十分重要。另一女「超狀」、拔萃女書院的陳愷盈同學，她同樣計劃留港讀醫，冀回饋社會，她指因疫情更感醫學重要，加強了幫助有需要者的信念。能夠考獲佳績，她說雖然對表現有信心，未料及能全取5**。她感謝家人及同學的支持和鼓勵，由於學校沒安排同學返校領取成績，冀有機會再與同窗好友相聚。

「14星」狀元方面，拔萃女書院的李卓藍打算升讀劍橋大學法律系，是今年7名狀元中唯一決定赴海外升學。李卓藍指，自中學開始參加英文辯論，對社會議題有濃厚興趣，希望繼續鑽研，對劍橋大學情有獨鍾，因小時候曾到訪，鍾情當地環境幽美，適合學習。但她亦喜愛本港文化，不捨家人，所以不會移民，完成課程後將回港發展，至於有同學離港升學，她不認為必然與政治有關，或因海外課程吸引及可開開眼界。

7狀元5讀醫

其餘3名狀元均計劃攻讀醫科，3人均是各自母校的首名狀元。其中伊利沙伯中學梁博賢指，深感醫護責任重大，冀承擔醫生責任，因「唔等錢使」，故打算投身公立醫院。他從醫意向緣於升中五時、一次參觀九龍醫院，得知醫護辛酸，如工時長，同時兼顧進修，要犧牲私人及陪伴家人時間等，冀加入隊伍減輕他們壓力。他感到中文大學的環境、氣氛、同學關係等貼近中學，故計劃升讀中大醫科。聖士提反女子中學陳樂融同樣心儀中大醫科，她亦在中五時決定從醫，冀以生命影響生命，又指新冠肺炎肆虐全球，冀若再現大型公共衛生危機的話，能出一分力。她指香港是自己的家，即使近年多變，社會出現兩極化，亦感學術和言論自由收窄，但始終是自己的根，更不認為思想會被人輕易影響，故雖對前景感憂慮仍留港發展，冀作貢獻，希望香港朝好的方向改變。英華書院狀元程朗亦打算讀醫，計劃報讀中大的「環球醫學」課程，他一向熱衷化學，受疫情影響對醫學科研產生興趣，盼將來可研發疫苗。