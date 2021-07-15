6美容院疑用假瘦身儀器 海關拘7店東及美容師

海關周三(14日)採取特別行動打擊6間美容院懷疑使用冒牌儀器提供瘦身療程，檢獲6部冒牌瘦身儀器，市值約21萬港元，並拘捕7名女子，包括5名店東及2名美容師，年齡介乎30歲至50歲。

海關指，早前接獲舉報，有美容院使用懷疑冒牌儀器為顧客提供瘦身療程，經調查及在商標持有人的協助下，周三突擊搜查6間分別位於尖沙咀、油麻地、長沙灣和馬鞍山的美容院，於每間美容院各檢獲一部懷疑冒牌瘦身儀器和一批宣傳相關瘦身療程的物品。

真機每部120萬 療程收費較貴

在價錢方面，海關指真機來自歐洲，每部約120萬港元，假機每部由1.8萬至5.5萬港元不等，至於涉案美容院提供療程每次約30分鐘，每次收費由400元至700元不等；而使用真機的美容院，每次療程收費約1,000至1,500元，用真機和假機是會明顯感覺到收縮效果的分別，用冒牌機器會弱一些。

海關提醒商戶在採購貨品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。海關呼籲消費者在購物時應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。