6.12兩周年│警旺角多個地點佈防 封鎖東角道行人專用區

反修例示威中的「612」衝突事件爆發兩周年，網上有人號召晚上到旺角及銅鑼灣聚集。消息指，警方今日會部署逾千警力，多個警區的警員會加強巡邏。

下午3時許，警員在銅鑼灣加強布防，大批機動部隊警員設置擴音器，並在東角道行人專用區拉起封鎖線，禁止市民進入，街道兩旁的電訊銷售員亦被要求執拾物品離開。怡和街有警車停泊，附近有多名警員巡邏，並有旗手戒備，有身穿黑衫人士亦被截停搜查。金鐘政府總部和立法會大樓一帶保安未有明顯加強，立法會示威區繼續封閉。

警方三隧截查前往港島車輛

而旺角彌敦道及亞皆老街交界、豉油街一帶都有警員布防，多輛警車停泊在彌敦道及西洋菜南街，亦有警員在彌敦道巡邏。而在豉油街及彌敦道交界，數名警員在場戒備，當中有警員帶同警告可能違反《港區國安法》的紫旗。警方亦在於紅隧、西隧及東隧，截查前往港島的車輛，現場出現車龍。

組織「賢學思政」早前在社交平台表示今晚會在旺角設街站，但組織今日舉行記者會，表示今晚不會以組織名義舉行任何活動，但成員會以個人身份站出來表達信念，但未有透露有何行動。