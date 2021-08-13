612基金10月底停運 信託人吳靄儀：送君千里終須一別

612人道支援基金將停止運作。612基金表示，負責提供資金託管及收支服務的「真普選聯盟有限公司」已通知基金信託人，真普聯將會於短期內結束運作，故基金已制定方案，以達至有秩序地停止運作。吳靄儀表示，在變幻不可測的政治環境下，612基金被迫停止運作，謂「送君千里終須一別」，但重申銀行戶口沒有被凍結，市民無須擔心。

即日起停收新個案

612人道支援基金信託人、資深大律師吳靄儀於記者會稱，基金已訂立方案有秩序地停止運作，目標於10月31日解散秘書處，正式停用真普聯提供的銀行戶口。吳稱，即日起612基金將停收新個案，下月1日將計算最終籌款目標，下月21及27日分別為網上及銀行捐款的最後限期，28日將撥出最後的資助，至10月1日起啟動結束最後階段，目標10月31日解散秘書處。

即日停收的新個案服務，包括包括緊急經濟支援、借出保釋金、還押緊急經濟支援、項目支援、民事案件支援、專家證人支援、第二大律師支援等，並會按個案訂立優先次序，若9月底籌款不足已應付所有個案，將會按優次撥出資助。

估算籌款目標為2500萬元

612基金信託人、歌手何韻詩提到，基金總共需要款項約3,000萬元，減除現有基金在銀行的可動用結餘500萬元，預計的最終籌款目標為2,500萬元，但強調僅屬估算，實際數目將有所調整，基金網站會定時更新。

逾千個案未結案

吳靄儀補充，現時基金手頭上有947宗個案已結案、1,274宗尚未結案。基金至今借出約1,800多萬元保釋基金，涉及約1,500名求助人；另借出約2,400多萬元法律援助輔助計劃的分擔費，涉及264位求助人。由於大部份案件尚未完結，受助人很大機會未能在截數日前還款。

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