612基金即時停收捐款 原定眾籌至月底

上月中宣布將逐步有序停止運作的612人道支援基金，今日在Facebook公布將即時暫停接受捐款，直至另行通知。基金截至今午1時的銀行戶口結餘為逾721萬元。

612基金的公告提及，收到基金託管人真普選聯盟有限公司通知，真普聯不會再為基金執行支款指示，即時生效，故基金亦即時停收捐款。公告提到，基金網上捐款平台將暫停接受單次捐款，而所有已登記月捐已全部暫停，即時不會再過數。至於最近的捐款，基金將徵詢法律意見，並向銀行及網上捐款平台服務供應商了解可否退款，詳情將再公布。

根據612基金上月公布的停運時間表，原定本月27日停收所有捐款，至10月1日起啟動結束最後階段，目標10月31日解散秘書處。

警正調查612基金涉違《國安法》

警方國家安全處上周透露，正就612基金涉嫌違反《港區國安法》或其他本港法例展開調查，警方已向高等法院原訟法庭申請「提交物料令」，要求有關人士提供與偵查危害國家安全罪行有關的資料。據悉 警方調查方向包括捐款者是否涉境外勢力，或其他違法行為。

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