627通車 宋皇臺站展文物 乘客可嘗「坐井觀天」

屯馬綫將於本月27日正式全綫通車，兩個新站宋皇臺站和土瓜灣站於同日啟用，港鐵昨開放兩站予傳媒參觀。當中宋皇臺站內以泥黃色為主色調，藍色和米白色作配襯，上址在興建時發現大量古蹟，包括宋元古井，車站設計上加入不少考古元素，往後市民到該站時可感受「坐井觀天」，仰望古井底部結構，亦有欣賞相關文物。

港鐵已在宋皇臺站大堂頂蓋標示出古井位置，並改建成混凝土井槽，日後上方興建古蹟公園重置古井後，屆時更會改成透明底板，讓乘客便可在「井底」仰望古井底部結構，但實際重置安排有待與古蹟辦研究，而古井下方的車站大堂地板亦設標示及二維碼，供市民掃描閱覽古井資訊。車站大堂預留兩個大型展櫃，目前正與古蹟辦商討，展出建造車站期間發掘到的香爐和青瓷壺等宋元文物，料展櫃將於通車當日同步開放予市民參賞。另外，月台展出本地陶藝家黃麗貞的《大地陶詞》，四幅陶瓷浮雕以日夜及春、冬兩季為主題，向宋朝的陶器文藝頂峰時期致敬。

車站現有A、B、D三個出口，A出口位近舊啟德機場旁的德高道；B出口則位近九龍城，乘客於站內步行約3至5分鐘即可抵達；D出口則直通宋皇臺花園及啟德發展區。列車由宋皇臺站前往土瓜灣站需時約2分鐘，土瓜灣站月台則以藍白為主調，大堂亦展示藝術家梁美萍與社區共同創作的《家》，展示過百位土瓜灣街坊分享的個人物品照片，以及背後故事。



新增車廂載客量顯示

屯馬綫全綫通車27個車站的列車到達時間屏幕上，亦推出全新「車箱載客顯示器」，以綠、黃、紅三色表示各卡車廂的載客情況，綠色即載客一半以下，黃色即一半至九成，紅色則為九成滿，乘客可按各車廂滿客程度，選擇較多空位的車廂。為慶祝屯馬綫通車，乘客於顯徑站、啟德站、宋皇臺站和土瓜灣站使用八達通出入閘，車費減1元，至明年元旦日。