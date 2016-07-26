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640人塞爆軍機 阿富汗現末日逃亡
3 小時前
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640人塞爆軍機 阿富汗現末日逃亡
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阿富汗政府周日倒台，戰勝的塔利班宣布建立一個伊斯蘭政權，首都喀布爾國際機場周一出現如末日的逃亡震撼國際，大批民眾不顧危險圖截停滑行的軍機等畫面令人心碎。網上也瘋傳一張美軍C17運輸機塞爆阿富汗人的照片，包括男女老幼、有手抱嬰兒，也有拿著奶樽的小女孩。有網友認為，照片展示了希望和疏散機員的勇敢，但也有人認為照片見證美國撤軍後的災難性撤離。

C17軍機不計貨物可接載134人。美國官員向路透社稱，約640人攀上圖中軍機，機員當時為確保所有人可離開，即使超載仍起飛。有國防官員指，軍機並無打算接載那麼多人，但驚恐的阿富汗人從半開的貨艙尾門爬入機內，軍機之後載著眾人抵達卡塔爾。有喜也有悲，《華盛頓郵報》稱，一架周一離開喀布爾的美軍運輸機，在輪胎凹處發現人體殘骸；網傳片段也見3人從空中的軍機墮下，相信他們攀在機底。報道指，機場跑道和附近發現8具遺體。


塔利班：特赦前政府官員
路透社指機場昨回復平靜，各國恢復撤僑行動，但有目擊者指間中仍聽到機場方向傳出槍聲。英國廣播公司(BBC)記者指，喀布爾街頭空蕩蕩，車輛不多，大家擔心隨時有事發生遂留在家裡，街上巡邏的塔利班人員並未阻止記者訪問和拍攝。塔利班昨也向全部前政府人員頒布特赦，促請他們信任新政府返回崗位。惟有網民周一稱，塔利班逐戶搜查政府人員、前安全部隊人員、記者和替外國非牟利機構工作的人。(相關新聞見A2)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/640人塞爆軍機-阿富汗現末日逃亡-280786
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