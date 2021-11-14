69歲男福島車站刺傷八旬婦 被捕後稱「唔記得做過咩」
1 小時前
69歲男福島車站刺傷八旬婦 被捕後稱「唔記得做過咩」
日本周一又發生鐵路襲擊事件，NHK報道，福島市JR福島車站西出口，一名69歲男子持刀襲擊一名八旬老婦，老婦腹部被刺傷，男子當場被兩名途人制服。老婦送院後清醒，無生命危險。
事發於當地時間下午4時許，報道指，施襲男子名叫高橋清，無業、居無定所，被警方依傷害罪逮捕。他否認控罪，稱「不記得發生甚麼事」。
現場留下兩把刀
一名20多歲女子稱，事發時看到像刀的東西掉落地上，一名女子腹部有血，男子則站不穩。警方事後在現場檢獲兩把小刀。
上月31日，男子服部恭太扮成漫畫反派角色「小丑」，在東京京王線列車上縱火並揮刀傷人，造成17人受傷。本月8日，福岡縣一名69歲男子在九州新幹線列車上縱火，無人受傷。男子被捕後聲稱，是模仿京王線列車縱火案。
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