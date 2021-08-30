7受害人皆曾是疑犯學生 男補習導師談心事涉性侵被捕

一名49歲姓蔡男補習導師，涉嫌將安眠藥放入「保肝藥膠囊」，在灣仔一酒店迷暈及非禮一名18歲男大學生，並拍下其裸照。學生清醒後報警，警方調查後發現，連同該名男生，最少涉7名男受害人，年齡介乎18至22歲，分別為大學生及無業。男補習導師涉嫌干犯「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」、「非禮」及「管有兒童色情物品」等罪被警方拘捕。



被捕男子姓蔡，在北角一補習社任職。警方前日凌晨3時接獲一名18歲受害男學生報案，在灣仔軒尼詩道一間酒店遭一名男子非禮，警方到場在酒店拘捕疑犯，並在涉事房間檢獲一個啤酒罐和一個啤酒樽，在疑犯身上檢獲一部平板電腦、避孕套、塑膠針筒連膠管和潤滑劑。

警方調查顯示，疑犯由2016年起為該名男學生補習英文，取得對方信任後，今年5月起先後3次相約受害人到酒店談心事，每次均會喝酒，及向對方提供「保肝丸膠囊」，但膠囊疑被放入安眠藥，事主疑3度在入睡後遭非禮，惟前兩次均無察覺，至前日入睡迷糊間感到私處被觸摸，揭發疑遭性侵。

警方在被捕男子的平板電腦內，搜獲600張屬另外6名成年男事主的裸照及影片，受害人均曾為疑犯補習學生。警方說，疑犯涉嫌在去年7月至今年8月先後8次相約該6名事主到疑犯寓所，以及中環、灣仔及尖沙嘴酒店犯案。從照片所見，每名受害人在事發時都無意識，相信疑犯以相同手法犯案。

警方在疑犯馬灣寓所內再檢獲一部手提電腦及兩部外置硬碟，內藏3萬段影片及照片，合共389GB，涉及7名事主被非禮時的照片，另有20條兒童色情影片。



曾做兒童院舍教會導師接觸大量青少年

據悉，被捕男子於2013年從加拿大回流香港，之後曾在一間兒童及青少年院舍內任職導師及在一教會內當義務導師，之前並無性罪行定罪相關紀錄，警方指，疑犯在過去10年內曾接觸大量青少年，呼籲如其他人有類似經歷，盡快向警方求助，可致電3660 7543或3660 7544。