7旬老翁被酒店外動物攻擊致殘 酒店理虧須賠70萬？

出外旅遊沒有人想發生意外，除了破壞原本愉快的心情，最擔心有很多「手尾」要跟。近日，內地法院審理一宗案件時，就披露了一名旅遊老翁在酒店附近散步時，遭遇的無妄之災，意外更導致他身體傷殘……



據悉，事發於2018年11月，76歲姓施的老翁和同伴參加了浙江省安吉縣三日遊活動，並入住了某個景區旁的酒店，入住當天他在酒店附近的散步，不過突然有2隻大白鵝沖上來攻擊他，其中一隻白鵝咬住老翁的褲子不放，導致他跌倒骨折，身上多出處亦被啄傷。經就醫診斷後經鑒定，事故導致老翁身體一處八級傷殘，一處九級傷殘。因傷情和手術後感染等情況，老翁先後住院治療5次，共179天，醫藥費達約58萬元(人民幣)。



酒店起初拒絕承認責任，指事發地點不在其管理範圍，酒店也不是白鵝的管理人，由於雙方協商未果，2020年8月，老翁決定對簿公堂。法院審理後認為，從酒店步行至事發地點不需要經過圍欄等標示，因此酒店聲稱事發地點並非其經營場所的説法不成立，而且作為經營者，對其經營範圍內的場所、人員和物品等均有管理責任，亦有義務保障安全。最終法院判決酒店賠償老翁約59萬元(約70萬港元)，目前該酒店已按照判決繳交賠償。



有網民表示，該宗事故勾起了小時候被雞和鵝追咬得惡夢，直指是「心理陰影」，又指「鵝的報復心真的很強」、「看見了真的要趕快跑」；另外亦有網民替老翁的遭遇感到無辜，認為法院的判決合理。