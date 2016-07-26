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7月零售銷貨值升2.9%遜預期 零售管理協會：消費集中8月首周
1 小時前
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零售業零售銷貨值電子消費券消費零售管理協會
7月零售銷貨值升2.9%遜預期 零售管理協會：消費集中8月首周
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零售管理協會指，8月受惠消費券帶動銷售。(資料圖片)

本港7月零售業總銷貨量臨時估計為272億元，按年升2.9%，遠遜市場預期的升10%，今年首7個月合計按年升7.6%。按零售商主要類別銷貨價值臨時估計由高至低分析，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值按年升27.1%，其次為其他未分類消費品，按年升15.8%；超市貨品則按年跌19.4%，其次為百貨公司貨品，按年跌9.6%。
 

政府發言人指，疫情維持穩定及勞工市場改善，零售銷售7月繼續按年上升，雖然增幅較上月的增5.8%減慢，但展望8月開始派發電子消費券有助刺激消費，為今年餘下時間提供支持。零售管理協會指，部分市民等獲消費券才消費，7月銷情明顯較6月淡靜，但8月受惠消費券派發，帶動銷售及人流，比6、7月的周日，個別店舖首日銷售倍增；惟只集中在8月首個星期，第4個星期跌幅尤其明顯，料下月銷情回復低迷，至10月派發第2期消費券，才有望再度刺激市民消費意欲。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/7月零售銷貨值升2-9遜預期-零售管理協會：消費集中8月首周-282781
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